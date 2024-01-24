Експорт українського зерна у 2023/24 МР перевищив 22 млн тонн — Finance.ua

Експорт українського зерна у 2023/24 МР перевищив 22 млн тонн
За останніми даними Державної митної служби, на 24 січня поточного маркетингового року 2023/24 Україна вивезла 22,147 млн тонн зернових і зернобобових культур. Із цієї кількості 3,682 млн тонн було експортовано протягом поточного місяця, повідомила пресслужба Мінагрополітики України.
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, на 25 січня загальний обсяг експорту становив 25,741 млн тонн, з яких 2,996 млн тонн припадає на січень.
Розглядаючи окремі види культур, з початку поточного сезону було експортовано:
- пшениці - 8,72 млн тонн (у 2022/23 МР — 9,281 млн тонн);
- ячменю — 1,273 млн тонн (1,788 млн тонн);
- жита — 1 тис. тонн (12,5 тис. тонн);
- кукурудзи — 12,003 млн тонн (14,571 млн тонн).
Загальний обсяг експорту українського борошна станом на 24 січня також менший у порівнянні з попереднім роком і становить приблизно 64 тис. тонн (у 2022/23 МР — 79,2 тис. тонн), включно з пшеничним борошном у кількості 60,9 тис. тонн (75,4 тис. тонн).
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