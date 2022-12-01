Експорт українського зерна через Польщу зріс на 50% — Finance.ua

Експорт українського зерна через Польщу зріс на 50% Сьогодні 06:16 — Аграрний ринок

Експорт українського зерна через Польщу зріс на 50%

Щомісяця через Польщу перевозиться близько 450 тисяч тонн українського зерна, що на 50% більше, ніж у середині року.

Про це заявив міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик, передає Reuters.

«У рамках так званих „шляхів солідарності“ наразі через територію Польщі перевозиться близько 452 тис. тонн зерна, що більш ніж на 50% більше, ніж у середині року», — сказав Адамчик.

За його словами, порівняно з жовтнем минулого року зростання перевезень зерна за аналогічний період 2022 року є більш ніж у 16 разів.

Україна є одним із провідних світових експортерів зерна та олійних культур, і блокада її портів росією після вторгнення москви до країни у лютому змусила шукати альтернативні маршрути.

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Після майже шестимісячної блокади три українські порти на Чорному морі були розблоковані з 1 серпня в рамках угоди між москвою та Києвом за посередництва ООН та Туреччини.

Але російська підтримка угоди в останні тижні коливалася настільки, що москва тимчасово вийшла з нього наприкінці жовтня, що викликало питання про довгострокове майбутнє угоди, яка була продовжена на 120 днів у середині листопада.

Нагадаємо, у травні Єврокомісія презентувала комплекс заходів, які мають допомогти Україні експортувати 20 млн тонн зерна. План дій щодо створення «Шляхів солідарності» також мав забезпечити Україні можливість імпортувати необхідні товари.

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