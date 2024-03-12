Експорт російської нафти морем зріс до найвищого рівня в 2024 — Finance.ua

Експорт російської нафти морем зріс до найвищого рівня в 2024
Морський експорт російської нафти різко зріс до найвищого рівня в цьому році.
Як повідомляє Bloomberg, середній дохід за чотири тижні збільшившись приблизно на 50 мільйонів доларів. До 1,66 мільярда на тиждень.
Зростання на 590 тис. барелів на день за тиждень до 10 березня відбулося невдовзі після того, як москва підтвердила свою відданість зусиллям ОПЕК+ запобігти глобальному надлишку нафти та підтримувати високі ціни шляхом обмеження видобутку.
Тижневі обсяги експорту на 420 тис. барелів на день перевищують зобов’язання росії перед своїми партнерами за перший квартал.
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