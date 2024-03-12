Експорт російського дизпального впав до тримісячного мінімуму — Finance.ua
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Експорт російського дизпального впав до тримісячного мінімуму

Енергетика
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Минулого тижня обсяги постачань дизпального й газойлю через російські порти склали 858 тис. тонн. Це мінімальний показник з початку грудня минулого року.
Про це повідомляє enkorr.
Відвантаження дистилятів скорочуються третій тиждень поспіль на тлі чисельних атак російських нафтопереробних об'єктів протягом січня й лютого:
  • 21 січня було атаковано газопереробний комплекс «Новатек Усть-Луга», розташований у Фінській затоці. Виробництво газойлю тут було відновлено лише три тижні потому, 11 лютого.
  • 25 січня було уражено первинну установку переробки нафти на Туапсинському НПЗ «Роснєфті».
  • Лютнева серія атак почалася з волгоградського НПЗ «Лукойлу», на якому 3 лютого було виведено з ладу установку первинної переробки нафти.
  • 9 лютого ушкоджень різного ступеня зазнали потужності Ільського й Афіпського НПЗ, обидва розташовано у Краснодарському краї.
Минулого місяця найбільший дизельний термінал у Приморську скоротив експорт з 2,21 млн тонн до 1,72 млн тонн.
В березні, згідно з даними оператору термінала, заплановані обсяги постачань дизпального складають 1,85 млн тонн. Але, ймовірно, «Транснефть» скоригує березневі відвантаження через «Приморськ» у бік зменшення після атаки БпЛА на «Лукойл-Ніжегороднефтеоргсинтез», який під'єднаний до північної гілки дизельного продуктопроводу.
За матеріалами: enkorr
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