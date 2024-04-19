Експорт російського дизеля продовжує падати після атак дронами по НПЗ — Bloomberg Сьогодні 05:39 — Енергетика

російський експорт дизельного пального продовжує падати впродовж декількох тижнів після атак безпілотників по нафтопереробних заводах країни.

Про це повідомляє Bloomberg.

Дані аналітичної компанії Kpler показують, що поставки російського дизеля становили в середньому 0,74 мільйона барелів на день за 10 днів до 13 квітня. Це приблизно на 25% менше порівняно з середнім показником у цю пору року між 2019 і 2023 роками.

З огляду на те, що темпи переробки нафти нещодавно впали до 11-місячного мінімуму, існує ймовірність того, що росії можливо доведеться перенаправляти всю сиру нафту, яку її заводи не можуть переробити, на експортний ринок.

Нагадаємо, Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) підтримало позицію Сполучених Штатів щодо того, що атаки українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи можуть підірвати світові ринки нафтопродуктів.

Укрінформ За матеріалами:

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