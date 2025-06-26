Експорт пшениці в 2024/25 МР склав 15,6 млн тонн — Мінагрополітики Сьогодні 21:33 — Казна та Політика

Експорт пшениці в 2024/25 МР склав 15,6 млн тонн — Мінагрополітики

Україна станом на 25 червня з початку 2024−2025 маркетингового року (липень-червень) експортувала 40,314 млн тонн зернових і зернобобових культур, з яких 1,942 млн тонн було відвантажено від початку поточного місяця.

Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики і продовольства з посиланням на Державну митну службу.

Згідно з повідомленням, станом на 28 червня минулого року загальний показник відвантажень оцінювався в 50,553 млн тонн, у тому числі 3,621 млн тонн у червні.

При цьому з початку поточного сезону експортовано пшениці — 15,641 млн тонн (у 2023/24 МР — 18,3 млн тонн), ячменю — 2,318 млн тонн (2,477 млн тонн), жита — 10,8 тис. тонн (1,6 тис. тонн), кукурудзи — 21,759 млн тонн (29,233 млн тонн).

Загальний експорт українського борошна з початку сезону станом на 25 червня оцінюється в 69,7 тис. тонн (у 2023/24 МР — 97,8 тис. тонн), у тому числі пшеничного — 65,2 тис. тонн (92,4 тис. тонн).

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