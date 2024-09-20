Експорт нафти Саудівської Аравії впав близько до річного мінімуму — Finance.ua
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Експорт нафти Саудівської Аравії впав близько до річного мінімуму

Енергетика
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Експорт нафти Саудівської Аравії впав близько до річного мінімуму
Експорт нафти Саудівської Аравії впав близько до річного мінімуму
Експорт нафти з Саудівської Аравії, найбільшого її експортера у світі, в липні 2024 року впав до найнижчого рівня майже за рік.
Про це повідомляє Reuters.
У липні експорт нафти з країни склав 5,741 млн барелів на добу, що є найнижчим рівнем з серпня 2023 року.
Експорт нафти з Саудівської Аравії в липні впав приблизно на 5,1% з червневого експорту в 6,047 млн барелів на добу.
Водночас, видобуток нафти в Саудівській Аравії зріс до 8,941 млн барелів на добу з 8,830 млн барелів на добу.
Раніше цього місяця виробники нафти ОПЕК+ домовилися відкласти заплановане збільшення видобутку на жовтень і листопад і заявили, що можуть ще більше призупинити або скасувати підвищення видобутку, якщо це буде потрібно.
Однак, як свідчать дані, перероблення нафти на саудівських НПЗ впала на 0,026 млн б/д до 2,397 млн б/д, в той час, як пряме спалювання нафти збільшилось на 211 000 б/д до 769 000 б/д.
За матеріалами:
Економічна Правда
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