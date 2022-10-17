Експорт металургійної продукції просів на 70%, - ДМС — Finance.ua
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Експорт металургійної продукції просів на 70%, - ДМС

Казна та Політика
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Українські металурги у січні-вересні 2022 року продали за кордон 5,2 млн т сталевої продукції. експорт металургійної сировини за 9 місяців 2022-го впав на 58,9%, прокату — на 66,1%, а напівфабрикатів — на 68,9% р./р.
Про це повідомляє Державна митна служба.
У грошовому виразі експорт за цей період упав на 61,6% — до $3,97 млрд.
Для порівняння: за підсумками 2021 року дохід від експорту чорних металів склав $13,96 млрд.
У структурі експорту чорних металів за 9 місяців 2022 року частка напівфабрикатів становила 32,1%, металургійної сировини (чавун, феросплави, брухт) — 27,1%, сталевого прокату — 40,8%.
Як відомо, після російського вторгнення в Україну експорт чорних металів різко скоротився через блокаду портів, логістичні проблеми, а також знищення великих меткомбінатів у Маріуполі — «Азовсталі» та ММК ім. Ілліча.
Зараз українські металурги активно шукають нові шляхи експорту продукції, але відвантаження можна здійснювати переважно до Європи, оскільки більшість світових ринків закриті для України через недоступність портів.
Нагадаємо, раніше в ОП «Укрметалургпром» заявили, що ГМК України переживає найтяжчі часи за всю історію незалежності: ціни на металопродукцію у світі впали на третину, а послуги з доставки зросли на 70%-141%.
За матеріалами:
РБК-Україна
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