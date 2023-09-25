Експорт м’яса птиці за 8 місяців зріс на 9,3% — Finance.ua
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Експорт м’яса птиці за 8 місяців зріс на 9,3%

Казна та Політика
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Протягом січня-серпня 2023 року Україна експортувала 288 тис. тонн м’яса та їстівних субпродуктів птиці - на 9,3% більше, як порівняти з аналогічним періодом минулого року.
Про це свідчать дані Державної митної служби.
Хоча у грошовому еквіваленті експорт за вісім місяців цього року скоротився на 8% проти аналогічного періоду 2022 року і сягнув $538,8 млн.
Зокрема, у серпні цього року було експортовано 39,4 тис. тонн вітчизняного м’яса та їстівних субпродуктів птиці на суму $74,4 млн.
Головними покупцями цієї продукції за вісім місяців 2023 року були Нідерланди (33,9%), Саудівська Аравія (17,5%) та Словаччина (13,9%).
За матеріалами:
agrotimes.ua
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