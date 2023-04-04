Експорт італійського вина в росію в 2022 році встановив рекорд — Finance.ua
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Експорт італійського вина в росію в 2022 році встановив рекорд

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Італія, згідно з офіційною статистикою, минулого року експортувала в росію вина на 172 мільйони євро, що є рекордним показником з початку ведення статистики.
Про це, як пише «Європейська правда», повідомила асоціація італійських виноробів Coldiretti.
У 2022 році Італія стала провідною країною-постачальником вина до Росії з часткою ринку близько 30%, випередивши Іспанію та Грузію, а найпопулярнішими винами, окрім просекко й асті, були вина з Тоскани, Сицилії, П’ємонту та Венето.
Понад половина всіх італійських вин, що продаються в росії, — це ігристі вина, загальна вартість експорту яких у 2022-му становила понад 91 мільйон євро, або на 28% більше у порівнянні з роком раніше.
Санкції Європейського Союзу прямо забороняють продаж вин росії. Хоча там передбачені обмеження на предмети розкоші вартістю понад 300 євро за одиницю — що поширюється і на вина, — це стосується обмеженого сегменту італійської продукції.
Назагал, зазначає Coldiretti, ринок італійського вина в російській федерації за останні десять років зріс на понад 70%, а з 2000 року — майже в 25 разів.
Як повідомлялось, до осені 2022 року німецький експорт в росію впав більш ніж на 50% порівняно з попереднім роком, але імпорт з росії скоротився менш різко, незважаючи на припинення поставок викопного палива.
За матеріалами:
Економічна Правда
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