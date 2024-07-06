Експорт IT-послуг у травні знизився на 5% порівняно з минулим роком (інфографіка) — Finance.ua

Експорт IT-послуг у травні знизився на 5% порівняно з минулим роком (інфографіка) Сьогодні 10:09 — Казна та Політика

Експорт IT-послуг у травні знизився на 5% порівняно з минулим роком (інфографіка)

Експорт IT-послуг України в травні 2024 року знизився на 5% порівняно з травнем попереднього року, досягнувши $560 млн.

Про це свідчать дані Національного банку України.

ІТ є одним із найважливіших експортних секторів України. За підсумками 2023-го він приніс $6,7 млрд. У порівнянні з квітнем цього року обсяги експорту IT-послуг зросли на 2,8%.

У січні-травні виторг становив $2,7 млрд, що на 3,9% менше проти січня-травня 2023-го ($2,8 млрд).

Інфографіка: Forbes.

Найвищий рівень експорту IT-послуг за останні 12 місяців був зафіксований у грудні 2023 року — $611 млн, найнижчий — у січні 2024-го — $508 млн.

До цього рекордом був лютий 2022 року, коли експорт ІТ-послуг з України приніс $839 млн.

Нагадаємо, медіанна зарплата розробників зросла на $200 — до $3500, проте передусім завдяки зростанню зарплат Tech Lead, а також через структурні зміни — зменшення кількості джунів і збільшення частки Architect, які працюють у продуктових компаніях.

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