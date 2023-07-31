Експорт IT-послуг із України продовжує зменшуватись — Finance.ua

Експорт IT-послуг із України продовжує зменшуватись Сьогодні 11:45 — Фондовий ринок

Експорт IT-послуг із України продовжує зменшуватись

У першому півріччі 2023 року експорт IT-послуг з України зменшився на 9,3% у порівнянні з таким же періодом минулого року, і склав $3,38 млрд. При цьому, згідно даних Національного банку України, показник червня цього року становить $573 млн.

Про це повідомляють в IT Ukraine Association.

«В поточній ситуації зростання ІТ-індустрії за результатами півроку було б дивом. В той же час, позитивний сценарій — збереження обсягів експорту та припинення падіння експортних показників ІТ-послуг, на жаль, теж не відбувся. Отже, за результатами півроку, ми фіксуємо тренд на зниження обсягів експорту українського ІТ», — прокоментував виконавчий директор IT Ukraine Association Костянтин Васюк.

Як повідомляла IT Ukraine Association з посиланням на НБУ, у першому кварталі 2023 року експорт IT-послуг з України знизився на 16% у порівнянні з таким же періодом 2022 року, і склав $1,68 млрд. За результатами 2022 року ІТ-індустрія забезпечила валютні надходження до української економіки у розмірі $7,35 млрд. Податки за 2022 рік склали 32,2 млрд гривень.

«Наша ІТ індустрія зберегла експертизу та кадри в Україні, але щоб зберегти конкурентні переваги на глобальному ринку, цього недостатньо, тому компанії вимушені розвивати закордонні офіси, щоб зберегти існуючих, та залучати нових клієнтів. Але, при цьому, в Україні ІТ-компанії активно інвестують в нові розробки в сфері defence-tech та кібербезпеки. Хоча такі проєкти і не дають приросту експортних показників бюджету, але роблять значно більше — створюють нові унікальні продукти на майбутнє і допомагають боронити нашу країну сьогодні», — додав Костянтин Васюк.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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