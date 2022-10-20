Експорт гречки з України заборонено до кінця року — Finance.ua

Експорт гречки з України заборонено до кінця року Вчора 07:23 — Аграрний ринок

Експорт гречки з України заборонено до кінця року

Експорт гречки з України заборонено до кінця поточного року.

Про це повідомили в Мінагрополітики.

«До кінця року заборона на експорт гречки діятиме однозначно, чи буде вона продовжена з січня 2023 року, ми зрозуміємо наприкінці листопада, оскільки її збір досі триває. Коли ми побачимо, що виробництво, яке було прогнозовано на рівні 140 тис. тонн, буде вже у нас в коморі, тоді можна буде про щось говорити. Але вільного експорту точно не може бути», — сказав перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

В Україні не виключають вихід на формування стратегічного запасу гречки через врожайність культури цього року. Уже зараз з третини площ зібрали близько 60 тис. тонн гречки.

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УНН За матеріалами:

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