Експорт електроенергії до Словаччини так і не відбувся в перший день після його відновлення — Finance.ua
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Експорт електроенергії до Словаччини так і не відбувся в перший день після його відновлення

Енергетика
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Експорт електроенергії до Словаччини так і не відбувся в перший день після його відновлення
Експорт електроенергії до Словаччини так і не відбувся в перший день після його відновлення
Експорт електроенергії до Словаччини, який НЕК «Укренерго» відновило з 23 липня, так і не відбувся.
Про це свідчать дані на сайті мережі операторів системи передачі континентальної Європи ENTSO-E, передає «Інтерфакс-Україна».
Згідно з даними ENTSO-E обсяг експорту становив 0 МВт-год, попри бронювання по 10 МВт потужності міждержавного перерізу з української сторони та по 40 МВт зі словацької на шість годин постачань із 9:00 до 14:00.
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Крім того, за даними «Укренерго», компанія, провівши перший після тривалої перерви аукціон 21 липня із розподілу потужності для експорту з постачанням на 23 липня, не пропонувала трейдерам переріз для експорту ні на 24, ні на 25 липня.
Додається, що імпорт електроенергії зі Словаччини продовжувався і після того, як Україна відновила експорт. У суботу було імпортовано 2 554 МВт-год, що майже на 40% більше, ніж у п’ятницю. У неділю імпорт скоротився до 1 717 МВт-год, що на 32,7% менше, ніж у суботу.
За матеріалами:
Економічна Правда
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