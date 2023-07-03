Ціна на електрику в Україні нижча, ніж в Словаччині, Угорщині та Румунії — Оператор Ринку — Finance.ua
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Ціна на електрику в Україні нижча, ніж в Словаччині, Угорщині та Румунії — Оператор Ринку

Енергетика
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Ціна на електроенергію в Україні 3 липня нижче, ніж в сусідніх Словаччині, Угорщині та Румунії. Про це свідчать дані державного підприємства «Оператор Ринку».
3 липня середньозважена ціна електрики в Україні становить 3,80 грн/кВт.год або 95 євро за 1 МВт.год.
Відповідно в Словаччині ціна склала 97 євро (3,90 грн/кВт.год), в Угорщині та Румунії - 98 євро (3,93 грн/кВт.год).
За даними державного підприємства, з початку 2023 року середня ціна електроенергії в Україні складала 75 євро за МВт.год. Це на 40% дешевше, ніж в Польщі, і на 35% дешевше, ніж в Словаччині.
Нагадаємо, 16 березня 2022 року українська енергосистема приєдналася до єдиної енергосистеми ЄС. В рамках інтеграції, Україна взяла на себе зобов’язання імплементації європейські правила роботи енергоринку, в тому числі скасувати штучні цінові обмеження (price-cap), які обмежують вільну торгівлю електроенергією.
За матеріалами:
УНІАН
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