Експерти визначили найстійкішу МФО — FinAwards 2022 — Finance.ua

Експерти визначили найстійкішу МФО — FinAwards 2022 Вчора 10:32 — Фондовий ринок

У п’ятницю, 26 серпня, у Києві відбулася п’ята, ювілейна, церемонія нагородження банків, фінансових і страхових компаній — FinAwards. Прикметно, що попри війну, повномасштабну фазу якої росія розв’язала 24 лютого, церемонія відбувалася в офлайні.

З огляду на ситуацію, одними з ключових номінацій стали ті, що пов’язані зі стійкістю. Мікрофінансові організації — не виняток.

Так, третє місце в номінації «Стійка МФО» посів КредитМаркет.

Друге місце дісталося CCLoan.

«Ми — воїни економічного фронту. Поки наші відважні воїни захищають нашу вітчизну на передовій, ми робимо все можливе, щоб підтримати економіку та дати нашій державі як можна більше, щоб була змога розвиватися та рухатися вперед», — зазначила директорка компанії CCLoan Наталія Клєвакіна.

Директорка компанії CCLoan Наталія Клєвакіна

Пальма першості відійшла компанії CreditPlus.

«Відчуття команди, відчуття ринку й правильного моменту для старту стали запорукою нашої стійкості. Ми одні з перших відновили кредитування і зараз видаємо найбільшу кількість кредитів на ринку. Основна частина клієнтів — це ті, які прийшли до нас ще до 24 лютого. Намагаємося залучати нових клієнтів, але це складно. Фактично зараз відбувається повний перезапуск бізнесу, тобто це нові скорингові моделі, нові підходи в маркетингу, нова поведінка клієнтів, абсолютно інший середній чек — він суттєво нижчий, ніж був до 24 лютого. Клієнти стали свідомішими, вони запитують менші суми, не бажаючи надміру ризикувати», — розповів журналістам CEO компанії Володимир Довгаль.

CEO компанії CreditPlus Володимир Довгаль (зліва)

За словами Довгаля, зараз дуже складно прогнозувати, що очікує на ринок мікрокредитування.

«Уже зараз ринок скоротився у 4-5 разів. Будемо бачити, як розвиватиметься ситуація надалі, що буде з клієнтами», — зазначив він.

Про компанію CreditPlus

Цей бренд належить ТОВ «Авентус Україна», яке є товариством зі 100% іноземним капіталом.

CreditPlus — сервіс онлайн-кредитування, який працює у режимі 24/7. Позики надаються за 7-15 хвилин за наявності мінімальної інформації з боку клієнта.

Сервіс пропонує мінімальну ставку 0,01% на день при оформлені кредиту на строк до 15 днів, або ставку 0,9% при оформлені кредиту на строк від 16 до 30 днів.

Як обирають переможців FinAwards

Рішення про участь у конкурсі кожна компанія ухвалює самостійно або ж компанія може бути включена до конкурсу за рекомендаціями колег з інших фінансових компаній.

Для участі в конкурсі компанії обирають відповідні номінації та заповнюють відповідну заявку-анкету.

Кожна заявка проходить стадію модерації — перевірку на відповідність критеріям номінації та коректність заповнення даних. Модерацію проводить експертна група редакцій сайтів Finance.ua та Мінфін.

Після проходження модерації заявка допускається до суддівства та публікується на сайті для відкритого голосування.

Переможці у всіх номінаціях, за винятком «Народного банку» та «Стійкого банку», визначаються шляхом голосування незалежного авторитетного журі, експертної групи редакції сайтів Finance.ua та Мінфін і відкритого голосування читачів. Для запобігання накрутки голосів на сайті, встановлена експертиза на бот-трафік.

Цьогоріч журі складалося з 28 експертів банківського, фінансового та страхового ринків. Детальніше зі складом журі можна ознайомитися за посиланням

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.