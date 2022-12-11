Експерти вирахували індекс довіри на Bitcoin-ринку — Finance.ua

Експерти вирахували індекс довіри на Bitcoin-ринку Сьогодні 23:29 — Фінтех і Картки

Експерти вирахували індекс довіри на Bitcoin-ринку

При виборі криптовалютних компаній користувачі схильні орієнтуватися на передбачуваність сервісу. Про це йдеться у новому звіті BDC Consulting.

Експерти розробили методику, за допомогою якої сформували загальний індекс довіри до різних напрямків, учасників та інститутів криптовалютного ринку. У дослідженні взяло участь понад 2000 користувачів із 60 країн.

Криптокористувачі — хто вони?

76,13% учасників опитування працевлаштовані. Половина з них заробляє менше ніж $2000 на місяць, що пояснюється географічним розподілом аудиторії — на Азію припадає 45%. Загалом дохід середньостатистичного власника криптовалюти перебуває на рівні середнього показника по регіону, в якому він проживає.

Майже 40% аудиторії становлять дорослі, старші за 35 років.

51,3% опитаних ходлять криптовалюти, 45,4% займаються трейдингом. 30,2% припадає на стейкерів, 32,1% — на майнерів.

Кому вірять криптокористувачі?

Аналітики розділили суб’єкти ринку на чотири основні категорії: джерела інформації, його учасники, активи та різноманітні послуги.

Криптосервіси

Сучасні криптосервіси давно не поступаються фінансовим додаткам і часто виявляються зручнішими за фіатні аналоги. Гаманці, платіжні системи, обмінники та маркетплейси отримали індекс довіри, що перевищує 70 пунктів, що свідчить про високий рівень лояльності користувачів.

Користувачі виділили передбачуваність як одну з найважливіших складових довіри до сервісів. Навпаки, попередній досвід криптокористувачів рідко впливає на рівень довіри у цій категорії, що свідчить про велику відкритість до нового.

Джерела інформації

Найвищі оцінки за індексом довіри отримали Telegram-канали, чати спільнот та криптоблогери з гарною репутацією — понад 66,71 бала. Ключовим фактором довіри до джерел інформації є чесність і компетентність авторів.

Найменше довіряють особам, які нібито надають «інсайти» та «сигнали». Це може свідчити про хороший рівень обізнаності та освіченості криптоаудиторії, вважають у BDC Consulting.

Учасники ринку

У цьому дослідженні цим терміном позначають суб’єкти, що становлять структуру ринку або впливають на нього. Великі біржі, команди та засновники криптопроєктів змогли здобути найбільший рівень довіри у цій категорії, отримавши понад 66 очок у рейтингу.

На останньому місці опинилися державні регулятори з оцінкою 58,57 пункта. Цей результат все ще відповідає позитивному щодо довіри.

Інформація від бірж, криптокоманд та засновників здається цінною в очах більшості користувачів, про що свідчить наведена нижче статистика:

Активи

Найбільше визнання серед криптовалют мають біткойн та Ethereum. Вони мають індекс довіри 80,29.

Незважаючи на мінімальну волатильність та повну забезпеченість, стейблкойни відстають від найбільших монет на чотири позиції у рейтингу, отримавши 71 бал.

У цій категорії довіра інвесторів залежить не так від ризику, що актив виявиться скамом, як від його здатності приносити дохід. Наприклад, не важливо, чи є NFT скамом, якщо вкладати в нього вигідно.

Висновок

Дослідження показало, що аудиторія криптоіндустрії в цілому лояльно ставиться до всіх основних суб’єктів та інших складових крипторинку. Жодна складова ринку не отримала низького індексу довіри, що, швидше за все, пов’язано зі специфікою респондентів та криптоаудиторії загалом, додали у BDC Consulting.

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