Експерти склали рейтинг ненадійних авто (фото) — Finance.ua

Експерти склали рейтинг ненадійних авто (фото) Сьогодні 01:23 — Технології&Авто

Експерти назвали найненадійніші кросовери, власники яких можуть отримати велику кількість проблем. До антирейтингу потрапили кілька популярних моделей.

Список опублікували на сайті Whatcar.

Перше місце у антирейтингу зайняв Ford Kuga (2013−2020), особливо моделі із дизельним двигуном. 28% власників дизельних версій та 20% власників бензинових моделей зіштовхнулися з проблемами.

Серед найбільш поширених недоліків стали: акумулятор, електрообладнання, внутрішнє оздоблення, супутникова навігація, інформаційно-розважальна система, кондиціонер, кузов, гальмівна та вихлопна системи. Щоб поремонтувати дизельні версії потрібно більше тижня, у той час, як бензинові моделі поверталися власникам за 7 днів. Більшість ремонтів проводилися за гарантією, хоча 4% власників заплатили понад 1500 фунтів стерлінгів.

До списку також потрапив кросовер MG HS. Зазначено, що 22% власників зіткнулися з проблемами. Найчастіші скарги стосувалися акумулятора, гальм, електрики, коробки передач та інформаційно-розважальної системи. Половина несправних автомобілів вимагала евакуації, але 94% ремонтів виконували безкоштовно за гарантією.

Також критикували й Range Rover Velar за проблеми з електронікою та кузовом. У 44% випадків ремонт тривав понад тиждень, хоча 75% ремонтів виконували за гарантією. Вартість ремонту для решти склала від 750 до 1500 фунтів стерлінгів.

До антирейтингу потрапили й інші авто:

Audi Q5 дизель (2018-н.ч.)

Land Rover Defender (2020-н.ч.)

Citroen C5 Aircross (2018-н.ч.)

BMW X3 бензин (2018-н.ч.)

Mazda CX-5 бензин (2017-н.ч.)

Jaguar F-Pace (2016-н.ч.)

Ampercar За матеріалами:

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