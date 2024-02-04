Експерти склали рейтинг ненадійних авто (фото) — Finance.ua
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Експерти склали рейтинг ненадійних авто (фото)

Технології&Авто
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Експерти назвали найненадійніші кросовери, власники яких можуть отримати велику кількість проблем. До антирейтингу потрапили кілька популярних моделей.
Список опублікували на сайті Whatcar.
Перше місце у антирейтингу зайняв Ford Kuga (2013−2020), особливо моделі із дизельним двигуном. 28% власників дизельних версій та 20% власників бензинових моделей зіштовхнулися з проблемами.
Експерти склали рейтинг ненадійних авто (фото)
Серед найбільш поширених недоліків стали: акумулятор, електрообладнання, внутрішнє оздоблення, супутникова навігація, інформаційно-розважальна система, кондиціонер, кузов, гальмівна та вихлопна системи. Щоб поремонтувати дизельні версії потрібно більше тижня, у той час, як бензинові моделі поверталися власникам за 7 днів. Більшість ремонтів проводилися за гарантією, хоча 4% власників заплатили понад 1500 фунтів стерлінгів.
До списку також потрапив кросовер MG HS. Зазначено, що 22% власників зіткнулися з проблемами. Найчастіші скарги стосувалися акумулятора, гальм, електрики, коробки передач та інформаційно-розважальної системи. Половина несправних автомобілів вимагала евакуації, але 94% ремонтів виконували безкоштовно за гарантією.
Також критикували й Range Rover Velar за проблеми з електронікою та кузовом. У 44% випадків ремонт тривав понад тиждень, хоча 75% ремонтів виконували за гарантією. Вартість ремонту для решти склала від 750 до 1500 фунтів стерлінгів.
До антирейтингу потрапили й інші авто:
  • Audi Q5 дизель (2018-н.ч.)
  • Land Rover Defender (2020-н.ч.)
  • Citroen C5 Aircross (2018-н.ч.)
  • BMW X3 бензин (2018-н.ч.)
  • Mazda CX-5 бензин (2017-н.ч.)
  • Jaguar F-Pace (2016-н.ч.)
За матеріалами:
Ampercar
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