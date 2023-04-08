Експерти розповіли, в чому основна різниця між кросоверами та позашляховиками — Finance.ua

Експерти розповіли, в чому основна різниця між кросоверами та позашляховиками Сьогодні 01:13 — Технології&Авто

Експерти розповіли, в чому основна різниця між кросоверами та позашляховиками

Кросовери та позашляховики — це два популярних типи автомобілів, які є досить схожими, проте мають свої відмінності.

Про це пише портал Avtosota.

Що таке кросовери?

Кросовери — це автомобілі, які поєднують у собі елементи легкових автомобілів та вантажівок. Вони зазвичай побудовані на платформі легкових автомобілів, проте мають підвищену посадку та більш просторий багажник. Кросовери мають також підвищений кліренс, що дозволяє їм краще проходити по дорогах зі збільшеним просіданням, проте вони не призначені для позашляхових поїздок.

Переваги кросоверів:

Краща маневреність та швидкість на дорогах. Більш комфортна їзда в міських умовах. Відносно низький рівень споживання палива. Краща доступність в порівнянні з позашляховиками.

Недоліки кросоверів:

Обмежена здатність на бездоріжжя. Обмежена вантажопідйомність. Високі витрати на ремонт та обслуговування.

Що таке позашляховики?

Позашляховики — це автомобілі, які призначені для їзди по бездоріжжю. Вони мають підвищену посадку, міцну конструкцію та потужний двигун, що дозволяє їм проходити по найскладнішим дорогам. Багато позашляховиків мають також спеціальні системи, які допомагають забезпечити кращу прохідність (наприклад, блокування міжосьового диференціалу) та безпеку на бездоріжжі.

Переваги позашляховиків:

Висока прохідність на бездоріжжі. Велика вантажопідйомність. Здатність брати участь у важких позашляхових експедиціях. Потужний двигун, який дозволяє рухатись важкими маршрутами.

Недоліки позашляховиків:

Велика вага та розмір, що робить їх менш маневреними на дорогах та в міських умовах. Високі витрати на паливо та ремонт. Висока ціна в порівнянні з кросоверами.

Кому підходять кросовери та позашляховики?

Кросовери підходять тим, хто шукає автомобіль для міської їзди з комфортом та маневреністю, а також тим, хто шукає більш доступну ціну та більш економічний спосіб пересування.

Водночас позашляховики підходять тим, хто хоче займатися екстремальними видами спорту, підкорювати бездоріжжя та має велику кількість вантажів для перевезення.

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Avtosota За матеріалами:

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