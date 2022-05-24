Експерти розповіли, чим українська криза 2022 року відрізняється від попередніх — Finance.ua

Експерти розповіли, чим українська криза 2022 року відрізняється від попередніх

Вчора 19:45 — Казна та Політика

Експерти розповіли, чим українська криза 2022 року відрізняється від попередніх

Агентство Moody’s Investors Service (Moody’s) 20 травня знизило довгострокові рейтинги уряду України в іноземній та національній валюті, а також рейтинги пріоритетного незабезпеченого боргу в іноземній валюті з Caa2 до Caa3.

Про це йдеться у повідомленні агентства.

«Зниження рейтингів до Caa3 обумовлено підвищеними ризиками стійкості держборгу України через вторгнення росії, що призведе до більш затяжного воэнного конфлікту, ніж очікувало агентство Moody’s, що збільшує ймовірність реструктуризації боргу і збитків кредиторів», — зазначили в агентстві Moody’s. Там підкреслили, що негативний прогноз відображає високий ступінь невизначеності щодо того, як розвиватиметься вторгнення та якими будуть його кредитні наслідки.

«На відміну від усіх попередніх криз, цього разу Україна має дуже потужну підтримку західних країн. У тому числі й фінансову. Тобто держава має і бажання, і можливість розраховуватися за своїми боргами найближчим часом. Але слід розуміти, що значна частина цих коштів надходить у вигляді кредитів. Виходить дещо парадоксальна ситуація, коли країна має великі шанси заплатити у вересні значну суму за своїми боргами, але в середньостроковій перспективі рейтингове агентство бачить велику ймовірність реструктуризації боргу», — розповів Фокусу фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків.

Він наголосив: сума державного боргу України зростає як за рахунок зовнішніх, так і за рахунок внутрішніх запозичень, а розмір економіки країни внаслідок російської агресії сильно скоротиться. Через війну співвідношення боргу до валового внутрішнього продукту зросте до близько 100% чи більше. Крім того, США розглядають можливість списання боргів України перед офіційним кредитором.

«Сукупність усіх цих факторів наштовхує рейтингове агентство на думку, що в таких умовах реструктуризація комерційного боргу України ймовірна, що вплинуло на зниження рейтингів», — пояснив Демків.

Водночас, як зазначив Віталій Шапран, економіст, член Українського товариства фінансових аналітиків (УОФА), нинішнє зниження рейтингу на цінні папери України не вплине: ринок євробондів все одно закритий для України зараз, а ринку ОВДП оцінки Moody’s не стосуватимуться.

«Зниження рейтингів України, на мій погляд, є дещо передчасною подією та реакцією агентства на публічні переговори між Україною та нашими західними партнерами щодо дефіциту коштів. Пропозиція Заходу подумати про реструктуризацію зовнішнього боргу України могла бути сприйнята агентством як один із імовірних варіантів розвитку подій, що вплинуло на рішення зменшити рейтинг», — зазначив Віталій Шапран.

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