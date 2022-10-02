Експерти розповіли, чи загрожує українцям дефіцит картоплі та що буде з цінами — Finance.ua

Експерти розповіли, чи загрожує українцям дефіцит картоплі та що буде з цінами Вчора 05:06 — Аграрний ринок

Експерти зазначають, що минулий сезон для картоплі був дуже щедрим, адже врожайність перевищила очікування фермерів. Цього року збирання нового врожаю вже почалося, проте точно говорити про його результати поки що зарано, адже необхідно обробити принаймні 30% засіяних площ.

Однак фермери прогнозують, що врожайність цього року може бути на 10% нижчою.

Незважаючи на військові дії та безліч проблем, які вони несуть для фермерів, ринок картоплі в Україні стабільний. Дефіциту овочів не очікується, зокрема й тому, що багато українців виїхали за кордон, тож попит зменшиться.

Фахівці прогнозують, що цієї осені ціни на картоплю коливатимуться в межах 7-8 гривень за один кілограм.

«Виробники не очікують високої ціни цього сезону. Продукції на ринку достатньо», — наголошують експерти.

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