Гречка почне дешевшати, коли на ринок масово піде зерно нового врожаю — Висоцький — Finance.ua

Гречка почне дешевшати, коли на ринок масово піде зерно нового врожаю — Висоцький Вчора 06:45 — Особисті фінанси

Гречка почне дешевшати, коли на ринок масово піде зерно нового врожаю — Висоцький

В Україні ціни на гречану крупу за останній тиждень знизилися на 5,5 гривні за кілограм та продовжать таку тенденцію і надалі.

Таку думку висловив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький на брифінгу «Жнива в Україні 2022».

«Ціна ще залишається високою, але за останній тиждень вона знизилась в торговельних мережах на 5,5 гривні за кілограм. І однозначно ще знизиться, коли на ринок масово піде зерно нового врожаю», — заявив заступник міністра.

За словами Висоцького, збір врожаю гречки завершиться до середини жовтня.

Він припускає, що, відповідно, за місяць-півтора, тобто у листопаді-грудні ціни на крупу на полицях магазинів досягнуть мінімального рівня. А потім почнуть знову поступово зростати через витрати на зберігання.

Висоцький додав, що цьогорічний урожай гречки перевищив обсяги внутрішнього споживання у 1,5 раза, що дає можливість повністю забезпечити внутрішній попит, не вдаючись до імпорту.

«Гречки вже намолочено близько 60 тисяч тонн. І це зібрано на 30-40% від посівних площ. Таким чином, ми очікуємо цього року виробництво та запаси гречки на рівні близько 140 −150 тисяч тонн у так званому кінцевому зберіганні. Тобто, при внутрішньому споживанні у 100-110 тисяч тонн, враховуючи еміграцію та зменшення кількості споживачів, маємо півторакратне перевищення внутрішніх потреб», — заявив заступник міністра.

Зокрема, він зазначив, що останні роки Україна імпортувала 30-40% обсягів внутрішнього споживання.

«Аграрії відгукнулися на заклики споживачів та держави і суттєво збільшили посівні площі цієї культури весною», — сказав Висоцький.

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Укрінформ За матеріалами:

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