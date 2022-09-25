Гречка почне дешевшати, коли на ринок масово піде зерно нового врожаю — Висоцький — Finance.ua
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Гречка почне дешевшати, коли на ринок масово піде зерно нового врожаю — Висоцький

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Гречка почне дешевшати, коли на ринок масово піде зерно нового врожаю — Висоцький
Гречка почне дешевшати, коли на ринок масово піде зерно нового врожаю — Висоцький
В Україні ціни на гречану крупу за останній тиждень знизилися на 5,5 гривні за кілограм та продовжать таку тенденцію і надалі.
Таку думку висловив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький на брифінгу «Жнива в Україні 2022».
«Ціна ще залишається високою, але за останній тиждень вона знизилась в торговельних мережах на 5,5 гривні за кілограм. І однозначно ще знизиться, коли на ринок масово піде зерно нового врожаю», — заявив заступник міністра.
За словами Висоцького, збір врожаю гречки завершиться до середини жовтня.
Він припускає, що, відповідно, за місяць-півтора, тобто у листопаді-грудні ціни на крупу на полицях магазинів досягнуть мінімального рівня. А потім почнуть знову поступово зростати через витрати на зберігання.
Висоцький додав, що цьогорічний урожай гречки перевищив обсяги внутрішнього споживання у 1,5 раза, що дає можливість повністю забезпечити внутрішній попит, не вдаючись до імпорту.
«Гречки вже намолочено близько 60 тисяч тонн. І це зібрано на 30-40% від посівних площ. Таким чином, ми очікуємо цього року виробництво та запаси гречки на рівні близько 140 −150 тисяч тонн у так званому кінцевому зберіганні. Тобто, при внутрішньому споживанні у 100-110 тисяч тонн, враховуючи еміграцію та зменшення кількості споживачів, маємо півторакратне перевищення внутрішніх потреб», — заявив заступник міністра.
Зокрема, він зазначив, що останні роки Україна імпортувала 30-40% обсягів внутрішнього споживання.
«Аграрії відгукнулися на заклики споживачів та держави і суттєво збільшили посівні площі цієї культури весною», — сказав Висоцький.
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За матеріалами:
Укрінформ
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