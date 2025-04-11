Експерти розповіли, чому власники машин відмовляються від авто з пробігом понад 80 000 км — Finance.ua

Експерти розповіли, чому власники машин відмовляються від авто з пробігом понад 80 000 км Сьогодні 07:37 — Технології&Авто

Експерти розповіли, чому власники машин відмовляються від авто з пробігом понад 80 000 км

Коли показник одометра автомобіля наближається до 100 000 кілометрів, багато власників починають розмірковувати про продаж свого транспортного засобу.

Це значення не є випадковим, адже виробники часто вказують саме 100 000 км, або три роки як межу гарантійного терміну автомобіля. На цьому етапі планується провести велике технічне обслуговування, яке включає заміну ременя ГРМ та оновлення рідин у основних системах.

Таке обслуговування може виявитися досить дорогим, тому багато водіїв намагаються уникнути цих витрат. Гарантія не покриває часто зношувані деталі, такі як елементи підвіски, які можуть вийти з ладу вже після 30−50 тисяч кілометрів пробігу. Хоча гарантійний термін є важливим маркетинговим інструментом, більшість водіїв розуміють, що коли пробіг наближається до цієї позначки, продати машину може бути вигідніше.

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Експерти також зазначають, що для деяких автомобілів 100 000 км — це не кінцева межа, насправді деякі моделі можуть не досягти навіть і цього пробігу.

uamotors За матеріалами:

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