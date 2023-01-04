Експерти розповіли, чому навіть сучасні двигуни потрібно прогрівати взимку — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Експерти розповіли, чому навіть сучасні двигуни потрібно прогрівати взимку

Технології&Авто
0
Необхідність прогріву автомобіля взимку — одне з найбільш дискусійних питань серед автовласників. Одні вважають, що автівка прогріється на ходу, а інші взагалі люблять гріти авто на холостому ходу до півгодини.
Сучасні мотори тривалого прогрівання не вимагають, але хоча б невеликий прогрів на місці їм все ж таки необхідний, зазначають експерти.
Пояснити це можна як зміною теплових зазорів усередині двигуна, так і тепловим дисбалансом, що виникає при агресивній їзді на холодну. Моторна олива у таких випадках по всіх каналах не розходиться, і двигун отримує ударне навантаження, що безпосередньо впливає на його термін служби.
Місце для вашої реклами
Якщо ви поспішаєте, дайте двигуну попрацювати хоча б хвилину, а потім починайте рух плавно, підвищуючи швидкісний режим у міру прогрівання двигуна та інших вузлів. Уникайте високих обертів, поки датчик температури не покаже хоча б 50-60 градусів.
Щодо тривалості прогрівання, то єдиного рецепту немає, але оптимальним, як правило, вважається компромісний варіант, коли спочатку мотор працює «на холостих» кілька хвилин, а потім водій плавно починає рух, уникаючи високих обертів у перші хвилини їзди.
До речі, на Finance.ua ми допомагаємо людям оформлювати Зелену картку швидко та зручно. Усе, що вам потрібно — доступ до інтернету.

Оформити Зелену картку онлайн 🚗

За матеріалами:
mmr.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.