Експерти розповіли, чому навіть сучасні двигуни потрібно прогрівати взимку — Finance.ua

Експерти розповіли, чому навіть сучасні двигуни потрібно прогрівати взимку 04.01.2023, 01:52 — Технології&Авто

Необхідність прогріву автомобіля взимку — одне з найбільш дискусійних питань серед автовласників. Одні вважають, що автівка прогріється на ходу, а інші взагалі люблять гріти авто на холостому ходу до півгодини.

Сучасні мотори тривалого прогрівання не вимагають, але хоча б невеликий прогрів на місці їм все ж таки необхідний, зазначають експерти.

Пояснити це можна як зміною теплових зазорів усередині двигуна, так і тепловим дисбалансом, що виникає при агресивній їзді на холодну. Моторна олива у таких випадках по всіх каналах не розходиться, і двигун отримує ударне навантаження, що безпосередньо впливає на його термін служби.

Якщо ви поспішаєте, дайте двигуну попрацювати хоча б хвилину, а потім починайте рух плавно, підвищуючи швидкісний режим у міру прогрівання двигуна та інших вузлів. Уникайте високих обертів, поки датчик температури не покаже хоча б 50-60 градусів.

Щодо тривалості прогрівання, то єдиного рецепту немає, але оптимальним, як правило, вважається компромісний варіант, коли спочатку мотор працює «на холостих» кілька хвилин, а потім водій плавно починає рух, уникаючи високих обертів у перші хвилини їзди.

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