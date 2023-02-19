Експерти попередили водіїв про небезпеку заправки авто до повного бака — Finance.ua
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Експерти попередили водіїв про небезпеку заправки авто до повного бака

Технології&Авто
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Фахівці розповіли, що може статися з автомобілем, якщо його часто заправляти до повного бака.
Проблеми можуть виникнути при несвоєчасному від’єднанні пістолета для заправки на деяких заправках, що сприяє витоку пального через горловину. Бензин, що пролився, може потрапити на кузов авто і його деталі. Через це збільшується шанс займання машини за випадкової появи іскри, наприклад, від сигарети.
Фахівці зазначили, що не можна зціджувати останніх краплі із заправного пістолета після завершення подачі палива. Через це може постраждати вентиляційна система бака, що має низку клапанів.
Як відомо, гравітаційний клапан прикриває доступ до трубки вентиляції при нахилі машини та захищає бензиновий бак від розливу у разі ДТП.
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Функціонування клапанів при повному заправленні може порушитися. Справа в тому, що система дренажу розташована за крилом автомобіля і паливо, що стікає, може просочуватися на проводку, елементи підвіски, шланги системи гальм. Це також підвищує ризик займання транспортно засобу.
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За матеріалами:
mmr.ua
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