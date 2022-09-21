Експерти очікують на подорожчання золота вище $1800 за унцію до кінця року — Finance.ua

Експерти очікують на подорожчання золота вище $1800 за унцію до кінця року Вчора 07:19 — Банківські метали

Експерти очікують на подорожчання золота вище $1800 за унцію до кінця року

Як показало опитування учасників галузевого Denver Gold Forum, вони очікують на подорожчання золота до кінця 2022 року до $1806 за унцію.

Про це повідомляє Bloomberg.

Востаннє ціна золота піднімалася вище за $1800 за унцію на початку липня.

Інвестори з усього світу, включаючи центральні банки, як і раніше, хочуть робити стратегічні вкладення в золото, зазначає Джозеф Каватоні зі Всесвітньої ради із золота.

«Крім того, геополітичні ризики триматимуть золото в центрі уваги кожного інвестора», — вважає він.

Котирування золота трималися вище за $1700 за унцію більшу частину вересня, але минулого тижня впали на очікуваннях того, що Федеральна резервна система підвищить процентні ставки мінімум на 75 базисних пунктів 21 вересня.

Посилення грошово-кредитної політики для стримування інфляції призвело до підвищення відсоткових ставок і зростання курсу американської нацвалюти. І те, й інше — погані новини для золота. «Вибір явно на користь долара США», — вважає головний виконавчий директор Wheaton Precious Metals Corp. Ренді Смолвуд.

Тим не менш, підтримку золоту надає геополітична напруженість у світі, включаючи війну в Україні.

Енергетична криза в Європі та політика «нульової толерантності» Китаю при боротьбі з COVID-19 вказують на ймовірність уповільнення темпів зростання світової економіки, що також може спонукати інвесторів до нарощування вкладень у золото як страховку, зазначає Bloomberg.

«Це захисний актив у період макроекономічної та геополітичної невизначеності», — заявив виконавчий голова Yamana Gold Inc. Пітер Маррон.

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