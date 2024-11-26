Експерти назвали єдину характеристику смартфона, яка має значення: що це — Finance.ua

Експерти назвали єдину характеристику смартфона, яка має значення: що це Сьогодні 03:33 — Фондовий ринок

Експерти назвали єдину характеристику смартфона, яка має значення: що це

Швидкий процесор або 50-мегапіксельна камера не мають значення, якщо телефон розрядився.

Наскільки корисний телефон у будь-який момент, повністю залежить від того, заряджений він чи ні. Про це пише Android Police. Швидкий процесор чи 50-мегапіксельна камера не мають значення, якщо акумулятор «помер».

Коли з’явилися подробиці про майбутні чипи Tensor від Google, вони були зосереджені не на обчислювальній потужності, а на ефективності. Час роботи батареї на телефонах Pixel не жахливий, але історично вони не дуже добре старіють. На жаль, цей факт є показником більш масштабного «застою» поліпшень часу роботи батареї в усіх напрямках. Час роботи батареї смартфона здається важливішим, ніж будь-коли, але його також ніколи не здавалося важче змінити.

Ці проблеми не залишилися непоміченими. Згідно з просочилася презентації, переглянутої Android Authority, великий план Google для своїх наступних чипів Tensor полягає в поліпшенні температурних характеристик і часу автономної роботи. Як повідомляється, у презентації йшлося, що щонайменше 86% власників Pixel 6 і 7 протрималися весь день без необхідності зупинятися і заряджати свій телефон. Це не нищівна статистика, але вона, безумовно, погано відбивається на Google.

Нові чипи компанії будуть націлені на поліпшення як температурних показників, так і терміну служби батареї, а не на чисту продуктивність. Звичайно, до виходу G6 Google повинна випустити Tensor G5 наступного року. Цей чип, за даними Android Authority, стане першим, виготовленим з використанням 3-нм класу N3E від TSMC, того самого вузла, що використовується для виробництва чіпів Apple A18 Pro і M 4 . Коли Tensor G6 буде готовий до виробництва, очікується, що він буде використовувати ще більш ефективний вузол.

Це примітно з кількох причин. Досі Google покладалася на вузол Samsung 4 нм для створення своїх чипів Tensor, і результати були неоднозначними порівняно з конкурентами Snapdragon і A-series. Можливо, що ще важливіше, що менший вузол, то більше транзисторів можна розмістити на чипі і тим ефективнішим може бути чип. Це налаштовує Tensor G5 і G6 на підвищення ефективності, що може призвести до підвищення продуктивності та ефективності.

Це робить майбутнє більш обнадійливим, але залишає нинішню перспективу трохи більш туманною. Якщо порівняти час роботи акумулятора телефонів останніх трьох років із чимось на кшталт продуктивності камери або новими можливостями програмного забезпечення, то те, як телефон знімає, і його програмні функції набагато перевершили те, як довго він працює від заряду.

Термін служби батареї може варіюватися залежно від того, для чого фактично використовується телефон, але навіть простий розгляд часу роботи екрана, виміряного під час оглядів смартфонів Android Police, показує повільний прогрес. Наприклад, телефони Google Pixel протягом багатьох років отримували від 5 до 7 годин роботи екрана, а Pixel 9 став першим серйозним відхиленням, регулярно отримуючи понад 6 годин роботи екрана під час оглядового тестування Android Police.

Лінійка Galaxy S від Samsung удосконалювалася стабільніше, але все ще не досягла тих самих висот у плані камер та інших програмних функцій.

Деякі з цих проблем можна віднести до обмежень хімії акумулятора, вимог потужних чипів чи навантаження, яке 5G-модеми чинять на телефони. Але також здається, що виробники телефонів не були готові пожертвувати яскравими функціями заради кількох додаткових годин роботи від акумулятора. Це одна з причин, через яку такі компанії, як OnePlus, популяризували швидку зарядку, а не пропонували кілька днів роботи від акумулятора — для цього не потрібно відмовлятися від елегантного дизайну.

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