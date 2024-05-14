Експерти назвали ТОП-5 найбільш радіоактивних смартфонів — Finance.ua
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Експерти назвали ТОП-5 найбільш радіоактивних смартфонів

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Експерти назвали ТОП-5 найбільш радіоактивних смартфонів
Експерти назвали ТОП-5 найбільш радіоактивних смартфонів
Аналітики зі Stocklytics склали «Рейтинг смартфонів із найвищим рівнем випромінювання у 2024 році». У топ потрапили п’ять моделей, і всі вони від Samsung та Xiaomi.
На щастя, багатьма з цих смартфонів вже не користуються велика кількість людей, оскільки ці девайси були представлені 2 і більше років тому.
Кожен смартфон випромінює радіохвилі, які поглинає наше тіло. Випромінювання стає особливо активним під час стільникових дзвінків. У цей момент користувач прикладає смартфон до вуха, що збільшує кількість радіочастотної потужності, що поглинається головою. Питомий коефіцієнт поглинання тілом або вухом радіохвиль (SAR) вимірюють Вт/кг.

Топ 5 радіоактивних смартфонів

  1. Xiaomi Mi A1 — 1,75 Вт/кг (SAR на вухо); 0,76 Вт/кг (SAR на тіло);
  2. Xiaomi Mi A1 LTE — 1,75 Вт/кг (SAR на вухо); 0,76 Вт/кг (SAR на тіло);
  3. Xiaomi Mi Max 3 — 1,58 Вт/кг (SAR на вухо); 1,45 Вт/кг (SAR на тіло);
  4. Xiaomi Mi Mix 3 5G — 1,56 Вт/кг (SAR на вухо); 1,56 Вт/кг (SAR на тіло);
  5. Samsung Galaxy A23 5G — 1,49 Вт/кг (SAR на вухо); 1,25 Вт/кг (SAR на тіло).
Що буде з випромінюванням у смартфонах у майбутньому
У Stocklytics підкреслили, що смартфони, що підтримують 2G, 3G і 4G в середньому випромінюють 0,7−2,7 ГГц радіомагнітних хвиль, а більш сучасні пристрої з підтримкою 5G мають вищий рівень випромінювання — він може сягати 80 ГГц.
Це значне збільшення частоти викликає занепокоєння щодо можливості ще більш високих викидів випромінювання від смартфонів з підтримкою 5G, якщо виробниками не буде вжито належних запобіжних заходів.

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За матеріалами:
itechua
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