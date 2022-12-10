Експерти назвали паспорт ОАЕ найсильнішим у світі — Finance.ua

Експерти назвали паспорт ОАЕ найсильнішим у світі Сьогодні 23:14 — Казна та Політика

Експерти назвали паспорт ОАЕ найсильнішим у світі, Фото: passportindex.org

Паспорт Об’єднаних Арабських Еміратів став найсильнішим паспортом світу в 2022 році, випливає з Passport Index, складеного канадською консалтинговою компанією Arton Capital.

Про це пише портал «Мінфін».

При складанні рейтингу Arton Capital оцінював паспорти, виходячи з того, скільки країн їхні власники можуть відвідати або без візи, або отримавши візу вже після прибуття в країну.

За даними Arton Capital, власники паспорта ОАЕ можуть відвідати 121 країну без оформлення візи, в 59 країнах візу можна буде зробити після прибуття.

Фото: passportindex.org

Друге місце розділили одразу кілька країн. Це Німеччина, Швеція, Фінляндія, Люксембург, Іспанія, Франція, Італія, Нідерланди, Австрія, Швейцарія та Південна Корея.

Власники паспортів цих країн можуть відвідати 173 держави без завчасного отримання візи (у тому числі для більш ніж 120 із них віза взагалі не потрібна, в інших її можна оформити після приїзду).

У 2022 році паспорт України посів 20 місце разом із паспортом Багамських островів. Згідно з рейтингом, з паспортом України можна відвідати 146 держав (95 без візи та 52 країни з візою).

Фото: passportindex.org

«Незважаючи на те, що світ продовжує відчувати наслідки пандемії, подорожі ніколи не були простішими, оскільки сила паспортів стійко зростає в усіх напрямках. Ми прогнозуємо, що ця тенденція збережеться і у 2023 році», — йдеться у заяві Arton Capital, яку цитує Bloomberg.

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