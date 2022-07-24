Експерти назвали п’ять «фішок» Android, яких немає у iPhone — Finance.ua

Експерти назвали п’ять «фішок» Android, яких немає у iPhone Вчора 00:53

Про плюси та мінуси смартфонів на різних операційних системах повідомили технічні експерти. При цьому названо п’ять переваг, доступних тільки користувачам телефонів на Android, пише vsviti.com.ua.

Шанувальники iOS і Android залишаються постійними у своїх уподобаннях, і навряд чи переваги тієї чи іншої операційної системи здатні змінити їхню думку.

Тим не менш, фахівці склали список «фішок», які доступні тільки власникам телефонів на Android.

Копії програм з різними обліковими записами. Наприклад, є можливість встановити на телефон два WhatsApp та використовувати різні акаунти для роботи та особистого листування.

Декілька користувачів Android. Можна дозволити іншій людині скористатися телефоном, запустивши для нього гостьовий режим.

Підключення до комп’ютера. Ця функція не так часто використовується, але смартфон на Android забезпечує доступ до всієї внутрішньої пам’яті, що дозволяє легко перекидати файли з комп’ютера на телефон. Смартфони від Apple набагато обмеженіші, вони просто дають доступ до фотографій та відео.

Лаунчери. Користувачі Android можуть налаштувати домашній екран на власний смак. Це особливо важливо, коли потрібний великий шрифт, зручні значки і навіть теми.

Системні програми. У iOS нещодавно додалася функція встановлення сторонніх програм замість стандартних, але вона обмежена лише зміною браузера. А в Android можна замінити будь-який стандартний додаток на кастомний: навіть «Телефон», браузер або «Повідомлення».

Проте експерти пояснили, що Apple постійно додає нові апгрейди та функції: зокрема, дозволили самостійно ремонтувати телефон, не позбавляючи при цьому гарантії.

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