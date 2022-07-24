Експерти назвали п’ять «фішок» Android, яких немає у iPhone — Finance.ua
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Експерти назвали п’ять «фішок» Android, яких немає у iPhone

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Про плюси та мінуси смартфонів на різних операційних системах повідомили технічні експерти. При цьому названо п’ять переваг, доступних тільки користувачам телефонів на Android, пише vsviti.com.ua.
Шанувальники iOS і Android залишаються постійними у своїх уподобаннях, і навряд чи переваги тієї чи іншої операційної системи здатні змінити їхню думку.
Тим не менш, фахівці склали список «фішок», які доступні тільки власникам телефонів на Android.
  • Копії програм з різними обліковими записами. Наприклад, є можливість встановити на телефон два WhatsApp та використовувати різні акаунти для роботи та особистого листування.
  • Декілька користувачів Android. Можна дозволити іншій людині скористатися телефоном, запустивши для нього гостьовий режим.
  • Підключення до комп’ютера. Ця функція не так часто використовується, але смартфон на Android забезпечує доступ до всієї внутрішньої пам’яті, що дозволяє легко перекидати файли з комп’ютера на телефон. Смартфони від Apple набагато обмеженіші, вони просто дають доступ до фотографій та відео.
  • Лаунчери. Користувачі Android можуть налаштувати домашній екран на власний смак. Це особливо важливо, коли потрібний великий шрифт, зручні значки і навіть теми.
  • Системні програми. У iOS нещодавно додалася функція встановлення сторонніх програм замість стандартних, але вона обмежена лише зміною браузера. А в Android можна замінити будь-який стандартний додаток на кастомний: навіть «Телефон», браузер або «Повідомлення».
Проте експерти пояснили, що Apple постійно додає нові апгрейди та функції: зокрема, дозволили самостійно ремонтувати телефон, не позбавляючи при цьому гарантії.
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За матеріалами:
Finance.ua
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