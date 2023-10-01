Експерти назвали п’ять «енергетичних свиней», які потрібно вимкнути і ніколи не залишати в режимі очікування — Finance.ua

Експерти назвали п’ять «енергетичних свиней», які потрібно вимкнути і ніколи не залишати в режимі очікування Сьогодні 13:21 — Енергетика

Експерти назвали п’ять «енергетичних свиней», які потрібно вимкнути і ніколи не залишати в режимі очікування

Вживаючи заходів щодо зниження рахунків, наприклад, обмежуючи щоденне споживання води, використовуючи розумний термостат або навіть встановлюючи більш енергоефективні прилади, потенційно значний витік електроенергії залишається непоміченим прямо на виду — прилади перебувають у режимі очікування.

Це може бути справжньою неприємністю і може призвести до прихованого витоку корисної електроенергії щомісяця, пише Daily Express.

Хоча ці прилади навряд чи є основною причиною високих рахунків за електроенергію, боротьба з їх відключенням повинна стати ключовим компонентом в наборі інструментів енергозбереження у всіх домогосподарствах.

Ерік Брамлетт, агент з нерухомості та власник Bramlett Residential, поділився п’ятьма основними приладами, які «ніколи не варто» залишати в режимі очікування, і чому важливо їх вимикати.

Ігрові консолі

Потужні ігрові консолі володіють важливими функціями енергозбереження, але також мають і деякі суттєві проблеми.

Вони оснащені кнопкою включення/вимикання, яка переводить консоль в режим очікування зі споживанням енергії менше одного ватта. На жаль, багато користувачів не вимикають пристрої чи телевізор, а залишають консоль увімкненою, що є дорогою помилкою.

Кажучи про ігрові консолі, Ерік сказав: «У режимі очікування вони можуть бути справжніми пожирачами енергії. Мій клієнт помітив, що його рахунки за електроенергію впали після вимкнення консолі, коли вона не використовується».

Читайте також Очільник Міненерго повідомив, чи планують підвищувати тарифи для населення

На ігрові консолі припадає близько шести відсотків рахунків за електроенергію. Це може здатися не так вже й багато, але з часом вимкнення цього приладу може заощадити помітну суму грошей.

Експерт додав, що домогосподарствам не слід забувати оновлювати вивірки, оскільки це «може поліпшити управління енергоспоживанням».

Кабельні або супутникові приставки

За словами Еріка, ці прилади можуть споживати «багато енергії», навіть коли вони простоюють. Він сказав:"Мій друг виявив, що відключення кабельної коробки, коли вона не використовується, впливає на їх щомісячні рахунки за електроенергію".

У режимі очікування вони споживають таку ж кількість енергії, що і ігрові консолі.

Стара техніка

Коли електроприлади старіють, вони втрачають свою ефективність і для правильної роботи починають споживати багато енергії. Може бути кілька несправних деталей, які призводять до споживання більшої кількості енергії.

Одним з конкретних приладів, до яких це відноситься, є старий холодильник. Хоча цей прилад не слід вимикати, домогосподарства повинні розглянути можливість переходу на нову, більш ефективну модель.

Мікрохвильові печі

За словами експерта, мікрохвильові печі фактично споживають електроенергію, навіть коли вони не використовуються, в основному для живлення дисплея годинника.

На щастя, вимкнення мікрохвильової печі або використання подовжувача для її вимкнення може допомогти заощадити енергію та «знизити рахунки за електроенергію».

Настільні комп’ютери в режимі очікування

Кажуть, що настільні комп’ютери є більш енергоємними, ніж ноутбуки, тому важливо завжди вимикати їх.

Ерік сказав: «Навіть не змушуй мене починати з цього. Просто вимкніть їх, коли закінчите користуватися ними, і спостерігайте, як ваші рахунки тануть».

До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця. 👇Доєднуйтесь до Instagram Finance.ua

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.