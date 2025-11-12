Експерти назвали нові автомобілі, які власники продають вже через рік Сьогодні 02:41 — Технології&Авто

Фахівці американської агенції iSeeCars склали рейтинг нових автомобілів, які їх власники продають протягом першого року після придбання.

iSeeCars проаналізувала понад 18,5 мільйона нових автомобілів, проданих у 2023−2024 роках, щоб визначити, які з них були перепродані як уживані протягом першого року.

Аналіз показав, що середній відсоток перепродажів нових автомобілів протягом першого року становить 3,6%, тоді як відсоток перепродажів моделей з наведеного переліку у 4, а то й у 8 разів вищий.

«На те, чому новий автомобіль так швидко перепродається, може вплинути кілька факторів. Невдоволення власників є найочевиднішою причиною, але фінансові труднощі та навіть маніпуляції з обліком продажів у дилерів також можуть призвести до збільшення цього показника, оскільки деякі роздрібні торговці реєструють демонстраційні автомобілі як продані, щоб збільшити показники продажів для своїх магазинів та виробника», — каже виконавчий аналітик iSeeCars Карл Брауер.

Рейтинг автівок, що продаються вже через рік після покупки

На першому місці розмістився Land Rover Discovery Sport, оскільки 29,8% цих автомобілів знаходяться на вторинному ринку лише через 12 місяців після придбання в автосалоні.

На другому місці — Porsche Macan з відсотком перепродажів 22.2.

За ним слідують Mercedes-Benz GLB, CLA та GLA.

До списку також потрапили Range Rover Evoque, Mercedes-Benz C-Class, Land Rover Discovery, BMW 5-Series та Jaguar F-Pace.

«Кожна модель у першій десятці рейтингу нових автомобілів, які найімовірніше будуть перепродані, є розкішним автомобілем. Це свідчить про те, що покупці розкішних автомобілів не проводять достатньо досліджень перед покупкою…», — зазначають фахівці.

