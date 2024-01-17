Експерти назвали найпродаваніші бренди смартфонів у 2023 році — Finance.ua
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Експерти назвали найпродаваніші бренди смартфонів у 2023 році

Фондовий ринок
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Експерти назвали найпродаваніші бренди смартфонів у 2023 році
Експерти назвали найпродаваніші бренди смартфонів у 2023 році
Аналітики IDC підбили підсумки минулого року за обсягами поставок смартфонів, виділивши бренди, які максимально відзначилися в цьому відношенні.
Боротьба виявилася напруженою — зокрема, два ключові конкуренти вперше з 2010 року помінялися місцями.
Лідером мобільного ринку за підсумками 2023-го стала Apple, на частку якої припало 20,1% сумарного обсягу поставок — загалом вона відвантажила 234,6 мільйона гаджетів.
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Показники Samsung склали 19,4% та 226,6 мільйона одиниць відповідно. Примітно, що в цьому змаганні компанія не програвала супернику з 2010 року. На третьому рядку рейтингу розмістилася Xiaomi (12,55%/145,9 млн пристроїв).
Замикають топ-5 брендів OPPO та Transsion (бренди Infinix, Itel та TECNO). Експерти також відзначили, що хоча Apple і посіла перше місце за часткою ринку, її загальний дохід минулого року знижувався з кожним кварталом, а замість нових iPhone 15 частіше продавалися торішні моделі серії iPhone 14.
Експерти назвали найпродаваніші бренди смартфонів у 2023 році
За даними IDC, загалом світовий ринок смартфонів минулого року скоротився на 3,2%, до 1,17 мільярда одиниць відвантаженої продукції. На їхню думку, невелике зростання у другій половині минулого року дає надію на покращення ситуації у поточному 2024-му.
За матеріалами:
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