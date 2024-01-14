Смартфони і планшети в ЄС мають перейти на USB Type-C до 28 грудня 2024 року — Finance.ua

Смартфони і планшети в ЄС мають перейти на USB Type-C до 28 грудня 2024 року 14.01.2024, 01:03 — Технології&Авто

Смартфони і планшети в ЄС мають перейти на USB Type-C до 28 грудня 2024 року

З 28 грудня 2024 року всі мобільні телефони, планшети та камери, що продаватимуться в ЄС, будуть оснащені стандартним зарядним портом USB Type-C. Цей перехід має на меті полегшити користування пристроями, скоротити електронні відходи та надати споживачам можливість робити більш сталий вибір.

Про це повідомляє офіційний акаунт Європарламенту у Twitter

Завдяки цьому користувачі частіше використовуватимуть зарядні пристрої повторно. Це дасть змогу заощадити до €250 млн на рік. Тим паче викинуті та невикористані зарядні пристрої складають в ЄС близько 11 000 тонн електронних відходів щороку.

Додається, що з весни 2026 року зобов’язання мати зарядний порт USB Type-C пошириться і на ноутбуки. Згідно з новими правилами, споживачам більше не потрібно буде купувати різні зарядні пристрої щоразу, коли вони купують новий смартфон чи планшет, оскільки вони зможуть використовувати один зарядку для цілого ряду гаджетів.

Незалежно від виробника, всі нові мобільні телефони, планшети, цифрові камери, навушники та гарнітури, ручні відеоігрові консолі та портативні колонки, електронні книги, клавіатури, миші, портативні навігаційні системи, навушники та ноутбуки, які підзаряджаються за допомогою дротового кабелю, з потужністю живлення до 100 Вт, в перспективі отримають порти USB Type-C. Усі пристрої, які підтримують швидку зарядку, матимуть однакову швидкість заряджання.

Також в планах Єврокомісії до кінця 2024 року гармонізувати вимоги до сумісності у питанні бездротової зарядки, щоб уникнути негативного впливу на споживачів і навколишнє середовище. Також це рішення дозволить позбутися так званого ефекту технологічної «прив'язки», коли споживач стає залежним від одного виробника.

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