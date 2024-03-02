Експерти назвали найнадійніші марки автомоблів — Finance.ua

Експерти назвали найнадійніші марки автомоблів Сьогодні 23:24 — Технології&Авто

Експерти назвали найнадійніші марки автомоблів

Consumer Reports опублікував свій щорічний рейтинг надійності автомобільних брендів. Перші три місця в цьому списку посіли Lexus, Toyota і Mini.

Lexus і Toyota — помінялися місцями з попереднього року. Тепер лідером є Lexus. Після них йде Acura, а п’яту сходинку посідає бренд Honda. У звіті зазначається, що два японські бренди —— помінялися місцями з попереднього року. Тепер лідером є Lexus. Після них йде, а п’яту сходинку посідає бренд

Consumer Reports зібрав дані про понад 330 000 автомобілів із модельним роком від 2000 до 2023 року, включно з кількома моделями 2024 року.

Читайте також Експерти склали рейтинг ненадійних авто (фото)

Дослідники відзначили 20 різних проблемних областей, від незначних до серйозних, таких як поломки двигуна і проблеми із зарядкою електромобіля.

Експерти зазначають, що азіатські бренди, як і раніше, лідирують у надійності з оцінкою 63 зі 100, тоді як європейські та американські марки відстають з оцінками 46 і 39 відповідно.

Цікаво, що легкові автомобілі залишаються найнадійнішим типом транспортних засобів з оцінкою 57, за ними йдуть позашляховики та мінівени. Пікапи, з іншого боку, отримали найнижчу оцінку — 41.

Читайте також: Як купити авто зі США

Аналітики також констатували зростання інтересу до електрифікованих моделей. Гібридні автомобілі показують на 26% менше проблем, ніж традиційні автомобілі з ДВЗ. Найвидатнішими моделями в цьому сегменті є Lexus UX і NX Hybrid, а також Toyota Camry Hybrid, Highlander Hybrid і RAV4 Hybrid.

Consumer Reports надає рейтинги надійності на основі середнього прогнозованого рівня надійності модельного ряду бренду. Завдяки цим даним споживачі можуть приймати більш поінформовані рішення під час вибору

Скільки б не коштувало ваше авто, головне при подорожах — ваша безпека. Тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

НВ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.