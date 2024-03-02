Експерти назвали найнадійніші марки автомоблів — Finance.ua

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Експерти назвали найнадійніші марки автомоблів

Технології&Авто
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Експерти назвали найнадійніші марки автомоблів
Експерти назвали найнадійніші марки автомоблів
Consumer Reports опублікував свій щорічний рейтинг надійності автомобільних брендів. Перші три місця в цьому списку посіли Lexus, Toyota і Mini.
У звіті зазначається, що два японські бренди — Lexus і Toyota — помінялися місцями з попереднього року. Тепер лідером є Lexus. Після них йде Acura, а п’яту сходинку посідає бренд Honda.
Consumer Reports зібрав дані про понад 330 000 автомобілів із модельним роком від 2000 до 2023 року, включно з кількома моделями 2024 року.
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Дослідники відзначили 20 різних проблемних областей, від незначних до серйозних, таких як поломки двигуна і проблеми із зарядкою електромобіля.
Експерти зазначають, що азіатські бренди, як і раніше, лідирують у надійності з оцінкою 63 зі 100, тоді як європейські та американські марки відстають з оцінками 46 і 39 відповідно.
Цікаво, що легкові автомобілі залишаються найнадійнішим типом транспортних засобів з оцінкою 57, за ними йдуть позашляховики та мінівени. Пікапи, з іншого боку, отримали найнижчу оцінку — 41.

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Аналітики також констатували зростання інтересу до електрифікованих моделей. Гібридні автомобілі показують на 26% менше проблем, ніж традиційні автомобілі з ДВЗ. Найвидатнішими моделями в цьому сегменті є Lexus UX і NX Hybrid, а також Toyota Camry Hybrid, Highlander Hybrid і RAV4 Hybrid.
Consumer Reports надає рейтинги надійності на основі середнього прогнозованого рівня надійності модельного ряду бренду. Завдяки цим даним споживачі можуть приймати більш поінформовані рішення під час вибору
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