Експерти назвали найкращі та найгірші інвестиції у 2024 році — Finance.ua
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Експерти назвали найкращі та найгірші інвестиції у 2024 році

Особисті фінанси
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Експерти назвали найкращі та найгірші інвестиції у 2024 році
Експерти назвали найкращі та найгірші інвестиції у 2024 році
Тримати гроші під матрацом — це одне з найгірших рішень, яке може прийняти будь-яка людина, адже гроші повинні працювати, щоб зберегти свою цінність. В умовах постійної інфляції заощадження, які не працюють, ризикують бути «з'їденими». Тож для того, щоб не лише зберегти, але й примножити свої накопичення, треба обирати правильні інвестиційні напрямки.
Експерти інвестиційного ринку під час церемонії вручення премії Fin Blogger Award 2024, розповіли, які інвестиції будуть найкращими у 2024 році, а яких варто уникати.
Учасники дискусії (зліва направо): Юлія Баткалова, Дмитро Карпіловський, Марина Король, Дарина Совенко, Ерік Найман
Учасники дискусії (зліва направо): Юлія Баткалова, Дмитро Карпіловський, Марина Король, Дарина Совенко, Ерік Найман
Перш за все, фахівці застерігають від необдуманих інвестицій і радять ретельно аналізувати кожен крок на шляху до фінансового успіху у 2024 році.
«Найкращою інвестицією у 2024 році є українська земля, тому що ціни на неї зараз будуть зростати. А найгірша — це та інвестиція, яка була зроблена без фундаментального аналізу. Як каже Воррен Баффет, краще інвестувати у невеликий список компаній — не потрібно купувати 20−30−40 компаній у портфель. Інвестуйте у 7 чи 9 компаній, але у ті, які ви проаналізували», — порадила підприємиця та експертка у сфері фінансів Дарина Совенко.
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За словами експертів, зараз не працює стратегія Spray and Pray («Розпили та молися». — Ред.), яка полягає у тому, що інвестор вкладає кошти в велику кількість різних стартапів або компаній без глибокого аналізу їх бізнес-моделей і потенціалу ринку. Основна ідея цієї стратегії у тому, що хоча більшість інвестицій можуть бути невдалими, одна або кілька з них можуть принести значний прибуток, що перекриє всі втрати.
Ця стратегія є популярною серед венчурних капіталістів, особливо на ранніх стадіях інвестування в стартапи. Проте, вона має кілька суттєвих недоліків, основний з яких — високий рівень невизначеності та ризику.
Натомість Совенко очікує зростання індексу S&P500, хоч і не виключає різноманітні «сюрпризи» від фондового ринку, який може поводитися досить непрогнозовано.
Засновниця школи фінансів «BY finance», інвесторка Юлія Баткалова каже, що найгірше, що люди зараз можуть зробити зі своїми грошима — це покласти їх під подушку.
«У гривні чи у валюті — просто заховати їх — це найгірше, що зараз може зробити людина. Так, зараз варто менше ризикувати, бо важкі часи, і ми не знаємо, скільки ще буде зростати ринок. Але все одно — не інвестувати ми зараз не маємо права.
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Якщо розглядати кращий варіант — це покласти гроші у готівці на брокерський рахунок, хоча б 5,3% ми вже можемо мати й вже є ліквідність. У будь-який момент ми можемо їх зняти, але вони вже під 5% у доларах США лежать на рахунку", — каже Баткалова.
За словами експертки, найкращим рішенням для інвестора буде диверсифікувати портфель.
«Найкраща стратегія для мене, яку я обрала на 2024 рік, — це диверсифікований портфель. Я дуже вірю в Україну і нашу економіку, її відновлення, тому в ОВДП у доларах США я вірю. Далі, на мій погляд, найкраще рішення — широко диверсифіковані ETF. Ми вже говорили про S&P500, і я вірю, що він буде зростати», — ділиться Баткалова.
Інша інвесторка Марина Король називає найбільш успішними інвестиціями у власний бізнес, фондовий ринок та землю.
«Щодо негативних — найгіршу інвестицію кожен визначає для себе сам. Людина, яка хоче інвестувати, вона хоче жити. Тому не потрібно думати про те, що негативне, а думати й шукати варіанти, куди проінвестувати, аби це було вдало, і шукати можливості», — каже Король.

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Інвестор, підприємець, ідеолог та співзасновник спільноти «УкрІнвестКлуб» Дмитро Карпіловський вважає, що найгіршою інвестицією є та, «на яку ви не знайшли часу, щоб проінвестувати».
«У мене понад 50 угод у власному портфелі — без фондового ринку. Але невдалі рішення були. Наприклад, за кілька місяців до початку повномасштабної війни, ми купили бізнес-центр у Харкові. А ще я хотів придбати баржу, щоб перевозити зерно, коли польські кордони були зачинені…
Якщо говорити про топ-1 інвестицію — у моєму особистому портфелі зараз 70% це готельна нерухомість в Україні, в десятках маленьких міст, не в Ужгороді чи Львові. Тобто рекреаційна, готельна нерухомість тощо. Це мій топ на короткий строк, до кінця року", — поділився Карпіловський.
Натомість найгіршими для себе інвестор зараз називає довгострокові вклади у гривні — ОВДП та банківські депозити.
Пам’ятайте — відповідальний підхід до інвестування допоможе захистити ваш капітал від інфляційних втрат і забезпечити стабільний дохід.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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