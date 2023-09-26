Експерти назвали найкращі преміальні автомобілі з пробігом (фото) — Finance.ua

Експерти назвали найкращі преміальні автомобілі з пробігом (фото) Сьогодні 05:41 — Технології&Авто

До рейтингу увійшли 10 преміальних автомобілів з пробігом, які мають безліч плюсів. Ці моделі стали набагато доступнішими на вторинному ринку.

Британські експерти назвали найкращі вживані преміальні автомобілі. Ці моделі пропонують високий рівень комфорту і доступніші за нові моделі. Рейтинг опублікували на сайті Autocar.

На вторинному ринку є безліч розкішних автомобілів. Варто зазначити, що далеко не всі вони чудово збереглися через роки.

Експерти виділили 10 моделей, на які варто звернути увагу. Ці автомобілі мають безліч переваг перед конкурентами.

10. Land Rover Forward Control 101 (1972 — 1978 роки)

Land Rover Forward Control 101 сильно відрізняється від багатьох моделей британського бренду. Цей всюдихід був розроблений для потреб армії, але пізніше став доступний для цивільних осіб.

9. Toyota Hilux (1988 — 2004 роки)

Про надійність Toyota Hilux ходять легенди, і багато з них є правдою. Це витривалий пікап із недорогою вартістю обслуговування.

8. Jeep Cherokee (1993 — 2000 роки)

Jeep Cherokee вирізняється брутальним дизайном і високим рівнем надійності. Також це комфортний позашляховик із потужними двигунами.

7. Land Rover Defender 110 (1990 — 2016 роки)

Land Rover Defender підходить для водіїв, яким потрібен витривалий позашляховик. Також ця модель повільно дешевшає, що корисно під час перепродажу.

6. Toyota Land Cruiser (1984 рік — наш час)

Toyota Land Cruiser є альтернативою позашляховика Land Rover Defender. Ця модель має кілька поколінь, тому підібрати підходящий автомобіль на вторинному ринку не складе труднощів.

5. Volkswagen Touareg (2002 — 2010 роки)

Volkswagen Touareg пропонує високий рівень комфорту, а також здатний впоратися з бездоріжжям. Крім цього кросовер відрізняється розкішним інтер'єром і багатим оснащенням.

4. Volkswagen T3 Syncro (1984 — 1992 роки)

Якщо вам потрібен мікроавтобус, на якому можна їздити бездоріжжям, то варто звернути увагу на Volkswagen T3 Syncro. Ця модель вирізняється високим рівнем надійності та недорогою вартістю обслуговування.

3. Land Rover Discovery (2004 — 2009 роки)

Land Rover Discovery не такий розкішний, як багато інших автомобілів бренду. Проте ця модель здатна впоратися з суворим бездоріжжям.

2. Toyota Land Cruiser Amazon (1998 — 2007 роки)

Toyota Land Cruiser Amazon є одним із найкращих преміальних позашляховиків. Також цей автомобіль чудово підходить для бездоріжжя.

1. Suzuki SJ/Jimny (1981 — 2005 роки)

Suzuki Jimny став дуже доступним на вторинному ринку. Цей позашляховик відмінно відчуває себе на бездоріжжі, але і поїздки по місту не доставлять проблем власнику.

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