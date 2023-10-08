Експерти назвали найкращі міста Європи для подорожей поодинці — Finance.ua

Експерти назвали найкращі міста Європи для подорожей поодинці Сьогодні 11:02 — Світ

Експерти назвали найкращі міста Європи для подорожей поодинці

У нещодавньому дослідженні туристичного оператора Planet Cruise оцінювали ідеальні місця для індивідуальних мандрівників. До уваги брали шість основних факторів:

оцінка безпеки;

середня вартість готелю за ніч;

наявність групових активностей;

різноманіття пам’яток;

вартість одноразового квитка в громадському транспорті;

загальна гостинна атмосфера міста.

За цими критеріями Прага отримала 4,6 бала з 5, опинившись трохи нижче Токіо. Зокрема, за рівнем безпеки Прага (75,39 на Numbeo) випередила багато інших європейських міст. На початку року в іншому дослідженні Прагу також назвали найбезпечнішим містом для мандрівників у Європі.

Які переваги чеської столиці та за якими критеріями оцінювали міста для туристів, РБК-Україна повідомляє з посиланням на schengenvisainfo.com

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Також Прага має високий рівень дброзичливості - 62 бали зі 100. У цій категорії більше балів лише у Відня. Торік Прагу назвали найбільш дружнім до дітей туристичним містом Європи.

Водночас ціни в готелях у Празі не найнижчі - 113 доларів за добу. Але столиця має загалом близько 4000 пам’яток. Крім того, Прага пропонує до 1000 групових турів.

Серед недоліків Праги назвали проблему зі спілкуванням. Місто — одне з найскладніших місць у Європі щодо мовної навігації.

Загалом за висновками Planet Cruise, найкращі напрямки світу для індивідуальних подорожей такі:

Токіо (Японія);

Прага (Чехія);

Пекін (Китай);

Ханой (В'єтнам);

Шанхай (Китай);

Чіангмай (Таїланд);

Будапешт (Угорщина);

Відень (Австрія);

Рим (Італія);

Бухарест (Румунія).

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