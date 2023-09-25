Експерти назвали найкращі компактні кросовери 2023 року (фото) — Finance.ua
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Експерти назвали найкращі компактні кросовери 2023 року (фото)

Технології&Авто
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Британські експерти назвали найкращі нові компактні кросовери 2023 року. Ці моделі мають безліч переваг перед конкурентами. Рейтинг опублікували на сайті Autocar.
Компактні кросовери є одним із найпопулярніших типів авто. Це досить бюджетні моделі з практичними інтер'єрами та приємною керованістю.
До рейтингу увійшли 10 компактних кросоверів. Експерти назвали всі основні плюси та мінуси кожної з представлених моделей.

Топ 10 нових компактних кросоверів 2023 року:

10. Lexus UX

Експерти назвали найкращі компактні кросовери 2023 року (фото)
Lexus UX пропонує стильний дизайн і приємний інтер'єр. Також цей кросовер вирізняється високим рівнем надійності та приємною керованістю.
Плюси:
  • приємна керованість;
  • стильний дизайн.
Мінуси:
  • мало місця всередині;
  • малопотужні двигуни.

9. Kia Sportage

Експерти назвали найкращі компактні кросовери 2023 року (фото)
Kia Sportage є одним з найпопулярніших компактних кросоверів у Британії. Ця модель має яскравий дизайн і доступна з безліччю силових установок на вибір.
Плюси:
  • стильний дизайн;
  • розкішний інтер'єр;
  • великий вибір двигунів.
Мінуси:
  • гібридна силова установка працює не плавно;
  • неприємна керованість.

8. Audi Q3

Експерти назвали найкращі компактні кросовери 2023 року (фото)
Audi Q3 комфортніший за багатьох своїх конкурентів. Також цей кросовер доступний з великою кількістю двигунів на вибір.
Плюси:
  • низька витрата палива;
  • стильний дизайн.
Мінуси:
  • не найрозкішніший інтер'єр.

7. Volkswagen Tiguan

Експерти назвали найкращі компактні кросовери 2023 року (фото)
Volkswagen Tiguan пропонує просторий і практичний інтер'єр, а також стильний дизайн. Також кросовер має комфортну підвіску.
Плюси:
  • є потужні двигуни;
  • просторий інтер'єр;
  • приємна керованість.
Мінуси:
  • застарілі технології.

6. Nissan Qashqai

Експерти назвали найкращі компактні кросовери 2023 року (фото)
Nissan Qashqai нового покоління став більш просторим і технологічним порівняно зі своїм попередником. Ця модель також пропонує економні двигуни.
Плюси:
  • приємний інтер'єр;
  • багато місця на задньому ряду сидінь.
Мінуси:
  • МКПП працює нестабільно;
  • незручна інформаційно-розважальна система.

5. BMW X1

Експерти назвали найкращі компактні кросовери 2023 року (фото)
BMW X1 є комфортним кросовером з високою якістю збірки. Також всередині достатньо місця для великої родини.
Плюси:
  • висока якість збірки;
  • приємна керованість;
  • стильний дизайн.
Мінуси:
  • нестабільна коробка передач;
  • незручна інформаційно-розважальна система.

4. Hyundai Tucson

Експерти назвали найкращі компактні кросовери 2023 року (фото)
Hyundai Tucson четвертого покоління довів, що південнокорейські автомобілі можуть бути красивими. Цей кросовер також пропонує багате оснащення і комфортний інтер'єр.
Плюси:
  • низька витрата палива;
  • стильний дизайн;
  • розкішний інтер'єр.
Мінуси:
  • нестабільна коробка передач;
  • малопотужні двигуни.

3. Mazda CX-5

Експерти назвали найкращі компактні кросовери 2023 року (фото)
Mazda CX-5 є одним із найстильніших кросоверів у своєму сегменті. Також цей кросовер відрізняється приємною керованістю і розкішним інтер'єром.
Плюси:
  • приємна керованість;
  • розкішний інтер'єр;
  • комфортна підвіска.
Мінуси:
  • малопотужні двигуни;
  • погана шумоізоляція.

2. Volvo XC40

Експерти назвали найкращі компактні кросовери 2023 року (фото)
Volvo XC40 пропонує стильний дизайн і високий рівень безпеки. Також це досить практичний кросовер.
Плюси:
  • великий вибір двигунів;
  • красивий інтер'єр;
  • висока плавність ходу.
Мінуси:
  • неприємна керованість;
  • не найпросторіший інтер'єр.

1. Range Rover Evoque

Експерти назвали найкращі компактні кросовери 2023 року (фото)
Попри високу вартість, Range Rover Evoque залишається чудовим вибором у сегменті компактних кросоверів. Він значно комфортніший за конкурентів, а також здатний впоратися з бездоріжжям.
Плюси:
  • стильний дизайн;
  • висока плавність ходу;
  • може впоратися з бездоріжжям.
Мінуси:
  • висока вартість;
  • не найнадійніший;
  • погана оглядовість.
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