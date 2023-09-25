Експерти назвали найкращі компактні кросовери 2023 року (фото) — Finance.ua

Експерти назвали найкращі компактні кросовери 2023 року (фото)
Британські експерти назвали найкращі нові компактні кросовери 2023 року. Ці моделі мають безліч переваг перед конкурентами. Рейтинг опублікували на сайті Autocar.
Компактні кросовери є одним із найпопулярніших типів авто. Це досить бюджетні моделі з практичними інтер'єрами та приємною керованістю.
До рейтингу увійшли 10 компактних кросоверів. Експерти назвали всі основні плюси та мінуси кожної з представлених моделей.
Топ 10 нових компактних кросоверів 2023 року:
10. Lexus UX
Lexus UX пропонує стильний дизайн і приємний інтер'єр. Також цей кросовер вирізняється високим рівнем надійності та приємною керованістю.
Плюси:
- приємна керованість;
- стильний дизайн.
Мінуси:
- мало місця всередині;
- малопотужні двигуни.
9. Kia Sportage
Kia Sportage є одним з найпопулярніших компактних кросоверів у Британії. Ця модель має яскравий дизайн і доступна з безліччю силових установок на вибір.
Плюси:
- стильний дизайн;
- розкішний інтер'єр;
- великий вибір двигунів.
Мінуси:
- гібридна силова установка працює не плавно;
- неприємна керованість.
8. Audi Q3
Audi Q3 комфортніший за багатьох своїх конкурентів. Також цей кросовер доступний з великою кількістю двигунів на вибір.
Плюси:
- низька витрата палива;
- стильний дизайн.
Мінуси:
- не найрозкішніший інтер'єр.
7. Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan пропонує просторий і практичний інтер'єр, а також стильний дизайн. Також кросовер має комфортну підвіску.
Плюси:
- є потужні двигуни;
- просторий інтер'єр;
- приємна керованість.
Мінуси:
- застарілі технології.
6. Nissan Qashqai
Nissan Qashqai нового покоління став більш просторим і технологічним порівняно зі своїм попередником. Ця модель також пропонує економні двигуни.
Плюси:
- приємний інтер'єр;
- багато місця на задньому ряду сидінь.
Мінуси:
- МКПП працює нестабільно;
- незручна інформаційно-розважальна система.
5. BMW X1
BMW X1 є комфортним кросовером з високою якістю збірки. Також всередині достатньо місця для великої родини.
Плюси:
- висока якість збірки;
- приємна керованість;
- стильний дизайн.
Мінуси:
- нестабільна коробка передач;
- незручна інформаційно-розважальна система.
4. Hyundai Tucson
Hyundai Tucson четвертого покоління довів, що південнокорейські автомобілі можуть бути красивими. Цей кросовер також пропонує багате оснащення і комфортний інтер'єр.
Плюси:
- низька витрата палива;
- стильний дизайн;
- розкішний інтер'єр.
Мінуси:
- нестабільна коробка передач;
- малопотужні двигуни.
3. Mazda CX-5
Mazda CX-5 є одним із найстильніших кросоверів у своєму сегменті. Також цей кросовер відрізняється приємною керованістю і розкішним інтер'єром.
Плюси:
- приємна керованість;
- розкішний інтер'єр;
- комфортна підвіска.
Мінуси:
- малопотужні двигуни;
- погана шумоізоляція.
2. Volvo XC40
Volvo XC40 пропонує стильний дизайн і високий рівень безпеки. Також це досить практичний кросовер.
Плюси:
- великий вибір двигунів;
- красивий інтер'єр;
- висока плавність ходу.
Мінуси:
- неприємна керованість;
- не найпросторіший інтер'єр.
1. Range Rover Evoque
Попри високу вартість, Range Rover Evoque залишається чудовим вибором у сегменті компактних кросоверів. Він значно комфортніший за конкурентів, а також здатний впоратися з бездоріжжям.
Плюси:
- стильний дизайн;
- висока плавність ходу;
- може впоратися з бездоріжжям.
Мінуси:
- висока вартість;
- не найнадійніший;
- погана оглядовість.
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