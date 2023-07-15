Експерти назвали бюджетні автомобілі, власники яких не вилазять із СТО — Finance.ua

Експерти назвали бюджетні автомобілі, власники яких не вилазять із СТО Сьогодні 22:10 — Технології&Авто

Журналісти порталу WhatCar разом із експертами страхової компанії MotorEasy досліджували ринок вживаних машин та назвали найбільш проблемні моделі так званого бюджетного сектору.

найбільше претензій (53%) у автовласників до дизельного Volkswagen Golf 2003−2009 р.в., люди скаржаться, що найчастіше підводить підвіска, іноді виникають претензії до стану кузова, паливної системи та гальм. Як повідомляє Avtosota у автовласників до дизельного Volkswagen Golf 2003−2009 р.в., люди скаржаться, що найчастіше підводить підвіска, іноді виникають претензії до стану кузова, паливної системи та гальм.

Не найкращий варіант для покупки, згідно з опитуванням WhatCar і MotorEasy, хетчбек Peugeot 308, що випускався в період з 2013 по 2021 роки і працює на дизпаливі. Лише останнім часом до послуг сервісменів звернулося 44% власників моделі. Причому, у 71% респондентів автомобіль провів на СТО менше одного дня.

40% опитаних заявили, що їх бензиновий Opel Astra 2009−2015 р.в. періодично потребує відвідування автосервісу для усунення тих чи інших недоліків. Серед них найчастіше згадуються проблеми із силовим агрегатом, гальмами та кондиціонером.

Добре слід задуматися тим людям, хто націлений на хетчбек Renault Megane 2008−2016 р.в. Опитування показало, що різноманітні претензії до нього виникли у 39% діючих автовласників. Технічні проблеми ті самі - підвіска. гальма, паливна система плюс коробка.

Також у ТОП-10 антирейтингу можна виявити Skoda Octavia 2004−2013 років випуску, Ford Focus, Volvo V40 2012−2019 років, Mazda 3 2014−2019 років та Toyota Corolla.

До речі, якщо ви потрапили в непередбачувану ситуацію на дорозі, Finance.ua може вам допомогти. Ми пропонуємо послуги Асистансу: евакуацію авто з місця ДТП/поломки, аварійне відкриття дверей, запуск двигуна та інше

Автотема За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.