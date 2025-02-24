Експерти назвали 4 марки автомобілів, які випускають дуже надійні моделі — Finance.ua

Експерти назвали 4 марки автомобілів, які випускають дуже надійні моделі Сьогодні 19:13

Експерти назвали 4 марки автомобілів, які випускають дуже надійні моделі

Пошук надійного та доступного автомобіля є нелегким завданням. У продажу можна знайти величезну кількість різних моделей, кожна з яких має свої особливості.

У виданні GOBankingRates назвали 4 виробники недорогих автомобілів, на чиї моделі варто звернути увагу у 2025 році. За словами експертів, ці бренди випускають дуже надійні та доступні авто.

Toyota

Багато експертів сходяться на думці, що Toyota випускає одні з найкращих автомобілів за співвідношенням ціна-якість. Це надійні авто, які повільно дешевшають, через що їх можна вигідно продати на вторинному ринку.

«Загалом, Toyota завжди залишається найкращим вибором для покупців недорогих автомобілів. По-перше, вона пропонує найширший вибір доступних автомобілів на ринку, а деякі навіть оснащені дуже економними гібридними силовими установками», — сказав журналістам автомобільний експерт компанії carVertical Евалдас Забітіс.

Також він заявив, що Toyota виділяється високим рівнем надійності. Завдяки цьому витрати на обслуговування значно менші, ніж у конкурентів.

«Спочатку вам, можливо, доведеться трохи витратитися, але запчастини та технічне обслуговування для них на вищому рівні і за доступними цінами, і ви не пошкодуєте про покупку. Це найкращий автомобіль, який ми можемо собі уявити», — запевнила менеджер з компанії Cumberland Hill Auto Sales and Service Джеймі Мітрі.

У виданні рекомендують звернути увагу на моделі: Corolla, RAV4, Sienna і Camry.

Ford

Ford переважно випускає недорогі та практичні автомобілі. Компанія виробляє різні моделі, які часто виділяються на тлі конкурентів.

«Наприклад, Ford Maverick, один із найменших пікапів марки, має вражаючу вантажопідйомність і великий крутний момент, а також оснащений гібридною силовою установкою з низькою витратою палива. Якщо говорити про пікапи, то вони пропонують одне з найкращих співвідношень ціни та якості», — заявив виконавчий редактор Kelley Blue Book Брайан Муді.

У виданні рекомендують звернути увагу на моделі: Bronco Sport, F-150, Explorer і Maverick.

Honda

Компанія Honda давно зарекомендувала себе як виробник дуже надійних автомобілів. З цим згодні й експерти.

Брайан Муді зазначив, що багато моделей Honda зберігають більшу частину своєї початкової вартості під час перепродажу.

У виданні рекомендують звернути увагу на моделі: Accord Hybrid, HR-V Sport і Civic Hybrid.

Mazda

Mazda часто залишається в тіні великих автомобільних гігантів, але цього японського автовиробника не потрібно скидати з рахунків. У виданні підкреслили, що автомобілі цього бренду пропонують приємну керованість за доступними цінами.

«Що дійсно чудово, так це те, що навіть найдоступніші моделі Mazda далекі від бюджетних автомобілів», — вважає Евалдас Забітіс.

УНІАН За матеріалами:

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