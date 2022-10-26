Експерти BofA вважають, що Bitcoin стає безпечною гаванню для інвесторів — Finance.ua

Експерти BofA вважають, що Bitcoin стає безпечною гаванню для інвесторів Вчора 09:30 — Фінтех і Картки

Експерти BofA вважають, що Bitcoin стає безпечною гаванню для інвесторів

Зростаюча кореляція Bitcoin з золотом, S&P 500 і Nasdaq 100 вказує на те, що інвестори розглядають BTC як «відносно безпечну гавань», вважають стратеги американського финансового конгломерата Bank of America (BofA).

Незважаючи на триваючий «ведмежий настрій» на ринку криптовалют, інвестори все частіше дивляться на Bitcoin як на безпечний притулок, говориться в дослідженні BofA.

На думку цифрових стратегів Bank of America, зростання співвідношення між Bitcoin і золотом (XAU) є одним з основних індикаторів, що демонструють довіру інвесторів до BTC на тлі триваючого економічного спаду.

Кореляція Bitcoin з золотом, яке зазвичай розглядається як інструмент хеджування інфляції, в цьому році зростала, досягнувши найвищих річних рівнів на початку жовтня. Тенденція до зростання кореляції почалася 5 вересня після того, як вона залишалася близькою до нуля з червня 2021 року і стала негативною в березні 2022 року, відзначають в звіті стратеги BofA Алкеш Шах і Ендрю Мосс.

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«Bitcoin — це актив з фіксованою пропозицією, який в кінцевому підсумку може стати хеджем від інфляції», — пишуть стратеги.

Зростання кореляції BTC/XAU — не єдиний показник, який свідчить про зростання довіри інвесторів до Bitcoin як засобу збереження вартості.

Bitcoin також все більше корелює з основними фондовими індексами, такими як S&P 500 (SPX) і Nasdaq 100 (QQQ). Кореляція між Bitcoin і SPX і QQQ досягла історичних максимумів 13 вересня, пишуть стратеги BofA:

«Зниження позитивної кореляції з SPX/QQQ і швидко зростаюча кореляція з XAU вказують на те, що інвестори можуть розглядати Bitcoin як відносно безпечну гавань, оскільки макроекономічна невизначеність зберігається і дно ринку ще не досягнуто».

Стратеги BofA також відзначили масовий відтік Bitcoin з бірж на особисті або самостійні гаманці. Згідно з дослідженням, щотижневий відтік BTC з бірж на початку жовтня був найбільшим з середини червня, відзначаючи третій тиждень відтоку поспіль. Стратеги підкреслили, що великі і безперервні відтоки на особисті гаманці вказують на обмежений короткостроковий тиск на продаж, заявивши:

«Інвестори переводять токени з біржових гаманців в свої особисті гаманці, коли мають намір холдити, що вказує на потенційне зниження тиску на продаж».

Стратеги BofA відзначили, що методологія звіту включала в себе дані основних Bitcoin-бірж, включаючи Binance, Coinbase, Coincheck, FTX, Gemini, Kraken та інші.

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