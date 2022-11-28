Експерт зробила прогноз щодо курсу валют до кінця тижня — Finance.ua

Експерт зробила прогноз щодо курсу валют до кінця тижня Сьогодні 21:03

До кінця поточного тижня курс долара в Україні навряд чи сильно зміниться. Ситуація на валютному ринку буде зберігатися спокійною.

Такий прогноз зробила директор департаменту казначейських операцій «Юнекс Банку» Ганна Золотько, зазначивши, що курс продажів до 4 грудня буде зперебувати поблизу нинішніх рівнів: 40,0–40,4 гривні.

Зазначається, що у другій половині тижня слід очікувати поступового зростання попиту на іноземну валюту.

«Додаткова гривнева ліквідність, яка потрапить на ринок через масові виплати зарплат українцям, дасть можливість для чергової хвилі „гри на підвищення“. Отже у кінці тижня ймовірне зростання курсу долара. Зрештою, на мій погляд, на цьому тижні вартість американської валюти на готівковому ринку буде перебувати у коридорі 40,0–40,9 гривні», — зазначила експерт.

А курс готівкового долара в « ПриватБанк у» залишився на рівні попереднього показника — 39,90 грн за долар. Курс євро до гривні також не змінився і становить 41,00 грн/євро.

УНІАН За матеріалами:

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