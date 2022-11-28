Експерт зробила прогноз щодо курсу валют до кінця тижня — Finance.ua
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Експерт зробила прогноз щодо курсу валют до кінця тижня

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До кінця поточного тижня курс долара в Україні навряд чи сильно зміниться. Ситуація на валютному ринку буде зберігатися спокійною.
Такий прогноз зробила директор департаменту казначейських операцій «Юнекс Банку» Ганна Золотько, зазначивши, що курс продажів до 4 грудня буде зперебувати поблизу нинішніх рівнів: 40,0–40,4 гривні.
Зазначається, що у другій половині тижня слід очікувати поступового зростання попиту на іноземну валюту.
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«Додаткова гривнева ліквідність, яка потрапить на ринок через масові виплати зарплат українцям, дасть можливість для чергової хвилі „гри на підвищення“. Отже у кінці тижня ймовірне зростання курсу долара. Зрештою, на мій погляд, на цьому тижні вартість американської валюти на готівковому ринку буде перебувати у коридорі 40,0–40,9 гривні», — зазначила експерт.
А курс готівкового долара в «ПриватБанку» залишився на рівні попереднього показника — 39,90 грн за долар. Курс євро до гривні також не змінився і становить 41,00 грн/євро.

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За матеріалами:
УНІАН
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