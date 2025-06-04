Експерт розповів, як «розігнати» економіку України — Finance.ua

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Експерт розповів, як «розігнати» економіку України

Казна та Політика
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Експерт розповів, як «розігнати» економіку України
Експерт розповів, як «розігнати» економіку України
У 2023 та 2024 роках показники економічного відновлення в Україні були кращими, бо був «відскок» після 2022 року, коли український ВВП впав одразу на 29,1%.
Промислове виробництво в Україні досягло «стелі», і економічне відновлення на низькій порівняльній базі 2022 року завершилося.
Про це каже фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, пише Уніан.
«Дійсно, є сповільнення економіки. І воно відчутне — зокрема у промисловості. В нас велика інфляція», — зазначив експерт.
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«Особливо позитивно вплинуло тоді на економіку відкриття „морського коридору“. Це дало поштовх промисловості до відновлення. Але зараз ми досягли „стелі“ відновлення», — Шевчишин.
Що може змінити стан економіки
Нині підштовхнути економіку угору можуть лише нові замовлення — у тому числі й у оборонно-промисловому комплексі.
Експерт вважає, що ВПК вже став «драйвером» української промисловості і найбільш прибутковою серед її галузей, але безпекові ризики стримують притік нових інвесторів.
«Враховуючи безпекові ризики, складно сказати, що краще для інвестора. Зараз в Україні найбільш цікавою та перспективною галуззю є defense tech, проте там найбільші безпекові ризики. Ця галузь зосереджена зараз у безлічі дрібних компаній», — сказв Шевчишин.
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Нагадаємо, квітні реальний ВВП зріс лише на 0,8%, порівняно з минулим роком (дпр), а інфляція за місяць сповільнилась до 0,7%, що стало найнижчим показником з минулого літа. Про це йдеться у травневому звіті «Місячний Економічний Моніторинг України» від Інституту економічних досліджень (ІЕД).
  • За оцінкою в квітні поглибилось падіння в добувній промисловості до майже 10% дпр через російські атаки на окремі підприємства включно з добуванням газу, а також складнощами з цінами та попитом, з якими стикаються виробники залізної руди. Далі має вплив втрата шахт в Селидовому та Покровську.
  • За оцінкою, падіння реальної валової доданої вартості (ВДВ) у виробництві електроенергії сповільнилось до 5,8% дпр в квітні з понад 8% дпр в березні. Це стало наслідком зменшення російських атак на електромережі.

Довідка Finance.ua:

  • Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) переглянув прогноз зростання реального ВВП України на 2025 рік до 3,3% (за лютневим прогнозом 3,5%).
  • Аналітики Dragon Capital також оновили макропрогноз на 2025 рік, зберігши два основні сценарії — «триваюча війна» та «перемир'я». Там прогнозують, що у разі досягнення домовленості про тривале припинення вогню реальний ВВП може зрости на 3,5−5,5% р/р.
За матеріалами:
Finance.ua
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