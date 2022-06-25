Експерт розповів про «плюси» скасування нульового розмитнення — Finance.ua

Експерт розповів про «плюси» скасування нульового розмитнення 25.06.2022, 20:03 — Казна та Політика

Експерт розповів про «плюси» скасування нульового розмитнення

Верховна Рада повернула плату за митне оформлення автомобілів, що ввозяться на територію України. Тепер необхідно нормалізувати ситуацію з імпортом та зняти проблему з подвійними курсами валют.

Таку думку «Фактам» висловив економіст, політик та громадський діяч Павло Кухта.

За його словами, автомобільна тема сильно чіпляє людей. Тут справді є нелогічна ситуація, тому експерт виступає проти того, щоби машини обкладали податками.

«Вони не виробляються в Україні, і ця тенденція триватиме як мінімум до кінця року. Дати людям дешеві автомобілі — це абсолютно нормальне рішення», — розповів Кухта.

Він зазначив, що нульове розмитнення транспорту таїть у собі нюанси.

«По-перше, наші люди зараз сильно збідніють через війну. Друге — величезна кількість людей виїде з країни, і в нас теж з’являться автомобілі всередині ринку, які продаватимуть. Не треба драматизувати з приводу подорожчання авто. Потрібно нормалізувати ситуацію з імпортом і зняти проблему з подвійними курсами валют — це допоможе залучити гроші в країну, а також стимулювати власного виробника. Це робочі місця та приплив інвестицій», — розповів про необхідні кроки експерт.

Довідка Finance.ua:

Верховна Рада схвалила урядовий законопроект щодо скасування безмитного ввезення в Україну автомобілів громадянами. Мита, акциз та ПДВ повертаються з 1 липня;



разом з тим, документ звільняє від сплати збору до Пенсійного фонду легкові автомобілі, оснащені виключно електричними двигунами (одним або кількома);



експерти Інституту досліджень авторинку прогнозують, що з поверненням «довоєнних» ставок розмитнення імпорт знову призупиниться до рівня кількох тисяч авто на місяць.

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