Експерт розповів про «плюси» скасування нульового розмитнення — Finance.ua

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Експерт розповів про «плюси» скасування нульового розмитнення

Казна та Політика
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Експерт розповів про «плюси» скасування нульового розмитнення
Експерт розповів про «плюси» скасування нульового розмитнення
Верховна Рада повернула плату за митне оформлення автомобілів, що ввозяться на територію України. Тепер необхідно нормалізувати ситуацію з імпортом та зняти проблему з подвійними курсами валют.
Таку думку «Фактам» висловив економіст, політик та громадський діяч Павло Кухта.
За його словами, автомобільна тема сильно чіпляє людей. Тут справді є нелогічна ситуація, тому експерт виступає проти того, щоби машини обкладали податками.
«Вони не виробляються в Україні, і ця тенденція триватиме як мінімум до кінця року. Дати людям дешеві автомобілі — це абсолютно нормальне рішення», — розповів Кухта.
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Він зазначив, що нульове розмитнення транспорту таїть у собі нюанси.
«По-перше, наші люди зараз сильно збідніють через війну. Друге — величезна кількість людей виїде з країни, і в нас теж з’являться автомобілі всередині ринку, які продаватимуть. Не треба драматизувати з приводу подорожчання авто. Потрібно нормалізувати ситуацію з імпортом і зняти проблему з подвійними курсами валют — це допоможе залучити гроші в країну, а також стимулювати власного виробника. Це робочі місця та приплив інвестицій», — розповів про необхідні кроки експерт.

Довідка Finance.ua:

  • Верховна Рада схвалила урядовий законопроект щодо скасування безмитного ввезення в Україну автомобілів громадянами. Мита, акциз та ПДВ повертаються з 1 липня;
  • разом з тим, документ звільняє від сплати збору до Пенсійного фонду легкові автомобілі, оснащені виключно електричними двигунами (одним або кількома);
  • експерти Інституту досліджень авторинку прогнозують, що з поверненням «довоєнних» ставок розмитнення імпорт знову призупиниться до рівня кількох тисяч авто на місяць.
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За матеріалами:
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