Експерт розповів, коли в Україні ціни на свинину повернуться на довоєнний рівень — Finance.ua
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Експерт розповів, коли в Україні ціни на свинину повернуться на довоєнний рівень

Особисті фінанси
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Вже цієї осені ціна на свинину може повернутися на довоєнний рівень.
Таку думку висловив керівник свинарського напрямку агрохолдингу KSG Agro Василь Старобор, повідомила УНІАН пресслужба компанії.
Він зазначив, що з початку воєнного періоду по червень ціна на свинину зросла в середньому на 25%. Якщо у лютому ціна складала 40-47 грн/кг, то у червні — 59-60 грн/кг.
«Спочатку ціна була на довоєнному рівні, а зростання попиту було незначним. Потім спостерігався спад цін, пов‘язаний з виходом з ринку Слобожанського агрокомбінату, „АПК-Інвест“ та інших гравців. На ринку з‘явилось багато свиноматок, й збільшена пропозиція вплинула на зменшення ціни. Але згодом ціни зросли», — підкреслив Старобор.
За його словами, свою роль у збільшенні цін на свинину зіграв вихід південно-східних виробників, відсутність імпорту та зростання ціни на паливо. А логістика суттєво не вплинула на зростання вартості, оскільки стала проблемою лише для невеликих та середніх переробників, які взагалі не мали можливості придбати паливо.
На думку Старобора, вже восени цього року ціни на свинину можуть повернутися на довоєнний рівень, що пов’язане з тим, що аграрії внаслідок війни мають великі проблеми із збутом зернових.
«Багато хто з виробників в сфері рослинництва, починаючи від фермерів з обсягом врожаю у 2-3 тонни, і закінчуючи великими агрокомпаніями, в цих умовах можуть вдатися до стратегії „прокачування зерна через м’ясо“. Це означає, що в діапазоні 2-4 місяців вони спрямують врожаї на виробництво комбікормів і, відповідно, відгодівлю тих же свиней. Збільшення пропозиції свинарської продукції дозволить повернути ціни на свинину на попередні, довоєнні відмітки», — зазначив експерт.
За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, цього року споживчий кошик українців зросте в ціні приблизно на 30%.
За матеріалами:
УНІАН
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