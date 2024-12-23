Експерт розповів, коли в 2024 закривалось найбільше ФОПів — Finance.ua

Експерт розповів, коли в 2024 закривалось найбільше ФОПів Сьогодні 19:30 — Фондовий ринок

Експерт розповів, коли в 2024 закривалось найбільше ФОПів

Наймасштабніше закриття ФОПів у 2024 році відбулося у березні цього року, а не після підписання закону про підвищення податків.

Про це в ефірі Громадського радіо розповів професор Київської школи економіки, президент CFO Club Ukraine Михайло Колісник.

Як повідомляла аналітична платформа «Опендатабот», від моменту підписання закону про підвищення податків в Україні припинив діяльність 22 521 ФОПів. У день підписання закону 2332 ФОПи вирішили закритись. У середньому, після початку дії закону кількість закриттів сягала понад 1000 щодня. До порівняння, в середньому на день закривається 700 підприємців, кажуть аналітики. Загалом від початку року роботу припинили 254 288 підприємців.

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При цьому Колісник не спішить пов’язувати закриття підприємницької діяльності з підвищенням податків. На це можуть бути інші фактори. До прикладу, найбільше закритих ФОПів було у березні цього року, а не після підписання відповідного закону, додає фахівець. У загальному ж тенденція така, що восени 2024-го почало закриватися на 10% більше ФОПів, ніж зазвичай.

Також професор Київської школи економіки додає, що підприємці ще й відкриваються. Станом на кінець серпня 2024-го відкрили вже 193 000 ФОПи. А економіст Олег Гетьман прогнозує, що за підсумками року відкритих ФОПів буде орієнтовно на 40 000 більше, ніж закритих.

«Причина, по якій люди закривають чи відкривають фізичних осіб підприємців, може бути різна. Так, наприклад, військовослужбовці, які були ФОпами, яких призвали в армію, можуть закривати своїх фізичних осіб підприємців. На момент мобілізації вони, можливо, не будуть потрібні. І от треба знайти ще цілий набір факторів і подивитися, що, наприклад, збільшене закриття приватних підприємців з цим (підвищенням податків. — Ред.) насправді додатково не пов’язане», — каже президент CFO Club Ukraine.

Колісник розповідає, що підвищення податків для ФОПів призведе до того, що операційний простір для ведення бізнесу стиснеться. Адже підприємець працює в рамках попиту на ринку і точки беззбитковості, тобто мінімального обсягу робіт, які він має виконати. Підвищення податків підіймає точку беззбитковості.

При цьому економіст не може однозначно сказати, чи призведе така дія до збільшення доходів у державний бюджет або до зменшення.

«Зміни в оподаткуванні, очевидно, на різних галузях, на різних ринках, де працюють приватні підприємці, будуть призводити до зміни попиту і пропозиції. Дехто зможе підняти ціну адекватну до підняття податків в певних галузях, дехто не зможе цього зробити. І підняття ціни ще не значить, що ці люди виграють. Тому що, з іншої сторони, попит при піднятті цін також якимось відповідним чином реагує — зменшує чи збільшує свою величину. Тому тільки дуже детальне кількісне дослідження могло б встановити, скільки втратили на підвищенні податків одна сторона і друга — держава і суспільство, і підприємців як частину цього суспільства. На жаль, точно це порахувати ми зможемо тільки після того, як зміни законодавства відбудуться, і якщо будуть назбирані певні цифри, які будуть пов’язані зі змінами надходжень у бюджет», — коментує фахівець.

Нагадаємо, закон про підвищення податків передбачає:

підвищення військового збору з 1,5% до 5%, окрім для військових;

військовий збір у розмірі 1% від доходу для ФОП 3 групи;

військовий збір для ФОП-платників єдиного податку 1, 2 та 4 груп на рівні 10% мінімальної зарплати;

податок на прибуток підприємств для небанківських фінансових установ на рівні 25%;

щомісячне подання звітності ПДФО (для економічного бронювання);

50% податок на прибуток банків у 2024 році.

Громадське радіо За матеріалами:

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