Експерт розповів, чи вплине «чорна п’ятниця» на курси валют — Finance.ua

Експерт розповів, чи вплине «чорна п’ятниця» на курси валют Вчора 13:00 — Валюта

Експерт розповів, чи вплине «чорна п’ятниця» на курси валют

Розпродажі в магазинах наприкінці листопада суттєво на курс долара не вплинуть. Водночас під час різдвяних свят витрати українців будуть більшими, що може позначитися на готівковому валютному ринку.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку

«Сезон „чорної п’ятниці“ навряд чи істотно вплине на ринок валют», — сказав він.

За його словами, по-перше, курсові позначки на готівковому ринку формуються з огляду на курс міжбанку з додаванням певного відсотка (в середньому 1−1,5%) до міжбанківського курсу.

Лєсовий нагадав, що на безготівковому ринку діє режим «керованої гнучкості» з частими змінами поточних курсів, які залежать від попиту та пропозиції. «Однак регулятор своєчасно вживає заходів, аби уникнути будь-яких кризових явищ. Іншими словами, готівковий ринок не надто відірваний від міжбанку», — додав він.

По-друге, зазначив експерт, «чорна п’ятниця» не надто вже вагомий приклад для «шаленого» сплеску обмінних операцій на готівковому ринку.

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«На відміну від передсвяткових періодів, коли зазвичай частина громадян може обміняти якісь валютні заощадження для приготувань до свята (це відбувається в основному на Різдво, Новий рік та Великдень), „чорна п’ятниця“ зачіпає незначну кількість громадян, що мають фінансову змогу придбати щось за більш вигідною ціною. Наскільки це явище масове, це велике питання особливо під час війни», — сказав Лєсовий.

Він припустив, що в переддень різдвяних свят пропозиція на готівковому ринку може несуттєво зрости (на 10−15%). І відповідно на певний час може дещо скоротитися різниця між безготівковим і готівковим курсами (до 1,0−0,7%).

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