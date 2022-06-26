Експерт розповів, чи готова банківська система України до інтеграції в ЄС — Finance.ua
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Експерт розповів, чи готова банківська система України до інтеграції в ЄС

Казна та Політика
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Експерт з банків та банківського нагляду Case Україна Євген Дубогриз переконаний, якщо ми завтра станемо членами ЄС, то жодних проблем з банками не буде, тому що вже декілька років всі банківські процеси налагоджені за стандартами європейського регулятора.
«Чесно скажу, без перебільшень, що наша банківська система повністю готова і законодавчо, і юридично до інтеграції в ЄС. Наприклад, якщо ми завтра станемо членами ЄС, то жодних проблем з банками не буде. Вже декілька років всі процеси налагоджені за стандартами європейського регулятора, наглядових органів, тобто за тими регуляціями, на яких базується банківське законодавство і банківська робота» — пояснив експерт.
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Євген Дубогриз зазначив, що наші банки, навіть, у багатьох моментах краще працюють, ніж європейські, а саме розрахунки, платежі, платіжні системи, віддалені ідентифікації клієнта. Такі процеси, які у Європі займають декілька днів, а інколи й тиждень, у нас можуть проходити менше ніж за добу.
Тому, що ще у 2014 році було вирішено на рівні країни, що наша банківська система інтегрується в європейську. Ми могли інтегруватися у будь-яку чи то у японську, чи у малазійську, або наближатися до американської, але ми обрали Європу. І ці всі роки Нацбанк впроваджував зміни, змінювалося законодавство та банківські регуляції, базельські стандарти. Тобто 8 років планомірної роботи над цими змінами — і банки готові.
— Євген Дубогриз, експерт з банків та банківського нагляду

Довідка Finance.ua:

  • 23 червня Єврорада на саміті лідерів країн ЄС надала статус кандидатів на вступ до ЄС Україні та Молдові;
  • 24 червня пресслужба Нацбанку повідомила, що НБУ отримав додаткові зобов’язання та завдання після того,як Україна стала кандидатом на вступ до ЄС.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Espreso.tv
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