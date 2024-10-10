Експерт розповів, чого чекати українцям взимку — Finance.ua

Експерт розповів, чого чекати українцям взимку Сьогодні 19:45 — Енергетика

Сили оборони України системно працюють над тим, щоб зменшити можливості ворога для обстрілів території України. Таку думку висловив в ефірі телемарафону керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

«Я ризикну зробити прогноз, що ця зима буде не настільки складна, як 2022/23. По-перше, тому що Україна діє, і зараз ми бачимо те, чого не було раніше — це удари по місцях концентрації значних обсягів озброєння. І це зменшує російські можливості, зокрема по балістиці. Друге — це те, що ми будемо зміцнювати нашу систему ППО. І ми чекаємо на виконання саміту НАТО, яке було у Вашингтоні цього літа про постачання систем ППО. Німеччина передала додаткові системи, які збивають крилаті ракети та інші засоби», — пояснив Мусієнко.

Водночас він додав, що окупанти спробують роззосередити місця зберігання припасів і ракетного озброєння, аби вберегти їх від українських ударів.

УНІАН За матеріалами:

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